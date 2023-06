Apple officialise son casque Vision Pro

Partager Facebook

Apple officialise son casque de réalité mixte Vision Pro, un énorme potentiel, qui se paie le prix fort.

Le casque Apple est probablement l’un des produits les plus attendus de la marque depuis les premières rumeurs en 2017. Après des années de spéculations, la firme de Cupertino a profité de sa WWDC 2023 pour dévoiler officiellement cet appareil baptisé Vision Pro. Concu pour prendre en charge tant les applications de réalité virtuelle que de réalité augmentée, le Vision Pro propose un design innovant, sans manette, avec des nombreux capteurs et caméras pour un contrôle par la voix et les gestes. La fonctionnalité EyeSight permet même de voir les yeux du porteur.

Pensé pour être le plus léger possible, le Vision Pro est fabriqué dans un alliage maison d’aluminium, avec une digital crown pour ajuster facilement le niveau d’immersion. Le bandeau, lui, est proposé en trois tailles, pour toutes les formes et tailles de tête, et se veut confortable et facile à ajuster. Dans ce bandeau, deux haut-parleurs pour l’audio spatial. Et pour réduire au maximum le poids du casque, le Vision Pro utilise une batterie externe connectée via un câble.

En ce qui concerne l’optique, le casque utilise une lentille propriétaire en trois éléments avec deux écrans 4K micro-OLED offrant 23 millions de pixels selon Apple. À l’intérieur, des caméras infrarouges et autres sources lumineuses LED. À l’extérieur, divers capteurs plus traditionnels et un système LiDAR. Le casque fonctionne sous visionOS, propulsé par une nouvelle puce R1 et un processeur M2, pour des performances fluides et “sans lag”.

De plus, vous pouvez utiliser des apps familières comme Safari tout en interagissant avec des objets ou des gens dans le monde réel. Apple explique qu’il met aussi sur pied une version spéciale de l’App Store pour le Vision Pro, laquelle sera la plateforme principale pour télécharger vos apps AR et VR. Et bien que le Vision Pro ait été conçu pour une utilisation en intérieur, Apple explique que, avec les nouvelles versions d’apps comme FaceTime, la collaboration sera tout à fait possible en déplacement.

Cela dit, contrairement à un appel vidéo traditionnel, les utilisateurs de Vision Pro seront représentés par un Persona, une représentation numérique de l’utilisateur créé par les données du casque et un algorithme de machine learning. Il est aussi possible d’appairer un Magic Keyboard et un Trackpad pour avoir une configuration de travail plus traditionnelle.

Le Vision Pro inclut aussi la première caméra 3D d’Apple. Celle-ci peut être utilisée pour immortaliser des moments spéciaux avec une valeur ajoutée, tout en indiquant clairement que vous êtes en train d’enregistrer. Par ailleurs, si vous voulez juste utiliser le casque pour regarder un film ou une série, il y a un mode dédié, proposant l’équivalent l’un écran de 100 pouces. Pour le jeu vidéo, le Visio Pro propose déjà plus de 100 titres du catalogue Apple Arcade et le casque peut aussi fonctionner avec une manette de PS5 ou Xbox en cas de besoin.

Durant la WWDC 2023, Apple annonçait aussi un partenariat avec Disney pour de nouvelles expériences autour du casque Vision Pro, y compris dans le visionnage de Disney+, des contenus AR pour les matches de basketball et bien davantage. Ce sont encore des projets en cours, mais Bob Iger, PDG de Disney, a précisé que l’app Disney+ sera disponible au lancement du Vision Pro.

Enfin, pour que le Vision Pro remplisse les objectifs de sécurité d’Apple, le casque est doté d’un système d’authentification Optic ID, lequel utilise l’iris du porteur pour déverrouiller et authentifier l’utilisateur. Les données d’Optic ID sont, quant à elles, totalement chiffrées et uniquement stockées localement. Les informations d’usage pur, comme les endroits où regarde l’utilisateur, ne sont pas non plus partagées.

Le Vision Pro devrait être mis en vente en début d’année prochaine au tarif de 3 499 $.