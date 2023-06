TCL réaffirme ses avancées en matière de technologie Mini LED avec les téléviseurs de la série C

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Une innovation de pointe en matière de Mini LED pour une qualité d’image supérieure, produisant ainsi les meilleures performances d’affichage de sa catégorie.

TCL, l’une des deux premières marques de téléviseurs au monde et première marque de téléviseurs 98 pouces, dévoile aujourd’hui ses dernières avancées en matière de technologie Mini LED avec son téléviseur Mini LED 4K, C845 – lancé début mai en Europe et bientôt sur d’autres marchés dans le monde.



La technologie Mini LED est plébiscitée pour ses performances d’affichage supérieures en comparaison avec les téléviseurs traditionnels. Elle possède plusieurs bénéfices tels qu’une luminosité plus élevée, un meilleur contraste et une gamme de couleurs plus étendue, ce qui se traduit par une qualité d’image plus fluide et immersive. La dernière génération de la technologie mini LED rivalise avec l’OLED en matière de contrôle précis de l’éclairage et d’autres avantages comparatifs. Les téléviseurs Mini LED peuvent également être produits à un coût plus abordable, ce qui rend les performances d’image optimisées plus accessibles. Cet avantage de cout technologique est particulièrement notable ou flagrant sur les très grandes tailles d’écran.



En tant que pionnier sur le Mini LED, TCL a mis cette technologie cœur de sa stratégie et continue de dominer l’industrie. TCL a personnalisé et développé de manière créative des lentilles et un rétro-éclairage puces Mini LED à haute efficacité et une technologie de distribution de colle à surface incurvée à réfraction unique, permettant un contrôle plus précis de la lumière, une source de lumière de surface plus uniforme, un meilleur contrôle du halo et une efficacité lumineuse plus élevée, en utilisant des matériaux et des processus de fabrication plus durables.



En avril 2023, TCL a lancé le dernier téléviseur Mini LED génération 5 4K C845 en plusieurs tailles, avec des téléviseurs bénéficiant d’une qualité d’image premium.



Le nombre de LED atteint désormais 1’792, ce qui permet d’obtenir une luminosité de pointe de 2’000 nits sans entraîner de surchauffe

Le courant électrique s’adapte en permanence aux différents niveaux de luminosité requis par les diodes (Mini LED). Par conséquent, la température peut toujours être contrôlée et le téléviseur ne surchauffe pas lorsque les LED fonctionnent à plein régime et que le téléviseur atteint sa luminosité maximale en même temps.



Plus de contrôle sur les effets d’éclairage avec un plus grand nombre de près de 900 zones

Le C845 de TCL adopte « une zone avec deux LED » pour un contrôle plus précis de l’éclairage. Même dans les scènes extrêmement sombres ou surexposées, les zones claires et sombres sont mieux définies sans effets de halo irritants, ce qui rend l’expérience visuelle beaucoup plus confortable. En outre, l’excellente performance d’éclairage est également attribuée à la conception avancée de la lentille qui permet, dans la même zone de contrôle de la lumière, d’obtenir des images plus uniformes, une performance plus fiable lorsque le module et le téléviseur atteignent leur plus petite épaisseur.



Un design élégant grâce à une épaisseur ultra-mince de 77 mm

Le TCL C845 utilise un matériau polymère qui est directement placé sur la LED pour former une surface de forme libre à réfraction unique. L’angle d’expansion de la lumière est alors plus élevé que celui des lentilles ordinaires, ce qui permet de réduire considérablement l’épaisseur du téléviseur et d’obtenir un design élégant et attrayant.



Un algorithme de contrôle précis de la lumière à deux modes de 12 bits pour une économie d’énergie et une protection des yeux accrues

Grâce à la commande bimode 12 bits, la LED peut émettre 12 bits de lumière et dispose d’une gradation par modulation de largeur d’impulsion (PWM) et par dimming analogique (AD Analogic Dimming) qui permettent d’obtenir une gradation de la lumière ultra précise et adaptée au contenu, favorisant ainsi la plage dynamique (l’effet HDR) et le volume des couleurs. Dans l’intervalle, le cycle de travail PWM fonctionne dans l’espace à haute fréquence, ce qui permet de réduire l’effet de scintillement pour les yeux humains et d’améliorer la protection de la vision.



Grâce à ses avancées technologiques de pointe en matière de Mini LED, le TCL C845 excelle dans les performances de qualité d’image quel que soit le contenu (cinéma, sport, jeux, entertainement, streaming HDR, Blu-ray etc.) et est déployé en ce moment même sur les marchés mondiaux. En Suisse, la série C845 est disponible depuis mai dans les tailles 55 », 65 », 75 », et 85 » à partir de 1’499 CHF (PVC).