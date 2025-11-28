Apple prêt à effacer le dernier défaut du smartphone pliable

Partager Facebook

Selon un rapport venu de Taïwan, Apple aurait mis au point un iPhone pliant totalement dépourvu du pli central qui hante l’industrie depuis six ans. Une avancée technologique majeure qui propulse le constructeur en tête de la course au pliable, avec un modèle annoncé comme sans compromis.

Apple pourrait bien être sur le point de lever un verrou technologique que l’industrie tentait, sans succès jusqu’ici, de faire disparaître : le pli disgracieux au centre des smartphones pliants, véritable talon d’Achille de cette catégorie d’appareils.

Un défi majeur : faire disparaître la cicatrice du pli

Depuis près de six ans, les constructeurs multiplient les expérimentations pour offrir un téléphone pliant à la fois robuste, fin et agréable à l’usage. Malgré les avancées notables de pionniers comme Samsung avec ses différents Galaxy Fold, une imperfection résiste : cette marque centrale, visible et perceptible sous les doigts, qui rompt la continuité de l’écran. Pour les utilisateurs habitués à la fluidité parfaite des dalles classiques, cette aspérité constitue une gêne difficile à ignorer.

L’assaut technologique d’Apple : vers un écran totalement lisse ?

Ce qui paraissait relever de la mission impossible pourrait connaître un tournant décisif. Selon un rapport taïwanais relayé par UDN, la firme de Cupertino aurait franchi une étape déterminante dans le développement de son hypothétique iPhone Fold. Avec l’appui de partenaires asiatiques triés sur le volet, Apple revendiquerait la conception du premier smartphone pliable « totalement dépourvu de pli perceptible ». Les sources industrielles évoquent moins un simple progrès qu’une disparition pure et simple de cette anomalie historique.

Une alchimie technologique mêlant nouveaux matériaux et partenariats clés

Si la firme reste, comme à son habitude, avare en détails techniques, quelques éléments filtrent. L’écran serait toujours fourni par Samsung, mais sa conception interne, du laminage au choix des matériaux, relèverait entièrement de l’ingénierie maison d’Apple.

Le secret résiderait notamment dans un mécanisme de charnière inédit, mis au point en collaboration avec Shin Zu Shing et Amphenol, deux entreprises réputées pour leur maîtrise des articulations en « métal liquide ». Ce dispositif viserait à garantir la solidité de l’appareil tout en effaçant le moindre signe du pli, tant visuellement qu’au toucher.

Selon les informations disponibles, cet iPhone pliant se distinguerait par :

un panneau d’affichage conçu par Apple à partir d’une dalle Samsung ;

une charnière ultra-résistante reposant sur un alliage de métal liquide ;

une surface interne sans aucune trace visible ou tactile du pli lors de l’ouverture.

Production en montée de régime et stratégie tarifaire assumée

Les éléments recueillis par UDN laissent entendre que le projet aurait quitté la phase exploratoire pour entrer dans celle de la pré-production industrielle, avec près d’une centaine d’unités dédiées à la validation du processus de fabrication.

La commercialisation serait prévue pour septembre 2026, lors d’un événement où Apple mettrait exclusivement en avant deux gammes : l’iPhone Fold et les modèles iPhone 18 Pro.

Reste un sujet sensible : le prix. Les estimations évoquent un tarif proche de 2 399 dollars, soit environ trois fois le montant d’un iPhone de base, un positionnement qui témoigne autant de l’ambition technologique de l’entreprise que de sa volonté d’ériger ce modèle comme vitrine absolue de son savoir-faire.

Une feuille de route qui confirme une ambition claire

Avec ce futur iPhone pliant, Apple semble déterminée à imposer son interprétation du smartphone de demain : une machine haut de gamme, technologiquement audacieuse, pensée pour devenir l’incarnation même de ce que la marque considère comme l’innovation d’excellence.