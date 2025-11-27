Participez à l’événement « Fin de Chapitre » de Fortnite

Notez bien dans votre agenda le plus grand événement Fortnite en direct de l’année ! Le samedi 29 novembre à 20h, ne manquez pas Fortnite : Heure Zéro, la conclusion épique du chapitre actuel où les légendes s’unissent pour sauver la réalité de la Présence Obscure.

De plus, le 30 novembre à 20h, revenez pour assister à la première de Le Chapitre Perdu : La Vengeance de Yuki

Le réalisateur avant-gardiste Quentin Tarantino rêvait d’un chapitre de Kill Bill qui n’a jamais vu le jour au cinéma, un chapitre intitulé « La vengeance de Yuki ». Plus de 20 ans plus tard, Tarantino et Epic se sont associés pour donner vie à cette histoire dans Fortnite. Le Chapitre Perdu : La Vengeance de Yuki de Tarantino met en vedette Uma Thurman et a été réalisé avec le moteur Unreal Engine et les modèles de personnages de Fortnite,

COMMENT REJOINDRE FORTNITE : HEURE ZÉRO :

Assurez-vous de bien avoir téléchargé la dernière mise à jour de Fortnite en amont de l’événement. Vous trouverez Fortnite : Heure Zéro dans le jeu, dans la section « Par Epic » du menu Découvrir. Les portes ouvriront à 19h20 tandis que l’événement débutera pour tous les joueurs à 20h.

