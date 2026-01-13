Apple s’allie à Google pour relancer Siri et accélérer dans l’IA

Partager Facebook

Après des retards dans le développement de son assistant vocal, Apple officialise un partenariat avec Google. Les modèles Gemini viendront renforcer Apple Intelligence et permettre le lancement du nouveau Siri dès cette année.

Apple et Google viennent d’officialiser un rapprochement stratégique majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ce partenariat inédit permettra au groupe de Cupertino de s’appuyer sur les modèles Gemini afin de renforcer Apple Intelligence et, surtout, de concrétiser enfin le lancement de la nouvelle version de Siri, attendue de longue date.

Lors de la WWDC 2024, Apple avait levé le voile sur Apple Intelligence, une couche d’IA destinée à irriguer l’iPhone et l’ensemble de son écosystème. Si cette annonce avait suscité un réel enthousiasme, la fonctionnalité la plus emblématique promise lors du keynote — une refonte profonde de Siri, capable de gérer davantage de tâches au sein des applications — s’est révélée plus complexe à mettre au point que prévu. Initialement annoncée pour 2025, cette évolution avait finalement été repoussée, Apple reconnaissant publiquement des difficultés de développement.

La situation est désormais débloquée. Comme l’avaient laissé entendre plusieurs rumeurs, Apple a choisi d’accélérer en nouant une collaboration avec Google. Les deux entreprises confirment dans un communiqué commun avoir conclu un accord pluriannuel, dans le cadre duquel la prochaine génération des Apple Foundation Models s’appuiera sur les modèles Gemini et sur l’infrastructure cloud de Google. Ces technologies alimenteront les futures fonctionnalités d’Apple Intelligence, dont une version plus personnalisée et plus puissante de Siri, attendue dès cette année.

Un soulagement pour Apple, un succès symbolique pour Google

Pour Apple, ce choix marque un tournant pragmatique. En s’appuyant sur l’IA de Google plutôt que de poursuivre exclusivement le développement de modèles internes, la firme peut enfin tenir une promesse formulée dès 2024. À l’heure où l’intelligence artificielle est devenue un argument central dans la communication des fabricants de smartphones, ce retard commençait à peser sur l’image d’un groupe historiquement perçu comme moteur de l’innovation.

Selon plusieurs indiscrétions, Apple aurait étudié d’autres pistes, notamment les technologies de ChatGPT ou d’Anthropic. Mais, comme le souligne le communiqué officiel, l’entreprise a estimé que Gemini constituait « la base la plus performante » pour ses modèles fondamentaux. Cette décision représente également une victoire stratégique pour Google : être choisi par Apple équivaut à une forme de validation de la maturité et de la compétitivité de son intelligence artificielle.

Le partenariat devrait par ailleurs s’avérer financièrement avantageux pour la firme de Mountain View. Si aucun montant n’a été officiellement confirmé, certaines sources évoquent un accord de l’ordre d’un milliard de dollars par an, versé par Apple pour l’utilisation d’une version adaptée de Gemini. Sur le terrain sensible de la confidentialité, Apple se veut rassurant : cette collaboration ne modifierait pas son approche. Une partie d’Apple Intelligence continuera de fonctionner directement sur les appareils, tandis que les traitements cloud passeront par l’infrastructure Private Cloud Compute, conçue pour préserver les données des utilisateurs.

Apple consolide sa domination sur le marché des smartphones

Malgré l’embarras provoqué par le retard du nouveau Siri, Apple a bouclé l’année 2025 sur une note positive. Le groupe a su mettre en avant d’autres atouts pour soutenir le lancement de la gamme iPhone 17, ce qui a permis de dynamiser les ventes en fin d’exercice. Selon des données récemment publiées par Counterpoint Research, Apple a même dépassé Samsung pour devenir le premier acteur mondial du marché des smartphones.

Les expéditions d’iPhone auraient progressé de 10 % sur l’année, contre 5 % seulement pour Samsung. Résultat : Apple aurait atteint une part de marché de 20 % en 2025, devançant son rival coréen, crédité de 19 %. Une performance qui confirme la solidité commerciale de la marque, au moment même où elle s’apprête à combler son retard dans la course à l’intelligence artificielle grâce à l’appui de Google.