Lion d’or au dernier Festival de Venise, « Father, Mother, Sister, Brother » explore les relations familiales dans un triptyque entre le New Jersey, Dublin et Paris. Adoptant le format d’un film à sketches, le long-métrage jouit d’une mise en scène minimaliste. Sur un ton tantôt mélancolique tantôt teinté de sarcasme, cette comédie dramatique évoque les relations tendues et compliquées entre enfants et parents et sonde les non-dits et malentendus. Un film où les silences sont souvent plus évocateurs que les paroles.

Father, Mother, Sister, Brother

Un film de Jim Jarmusch

Avec Cate Blanchett, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Vicky Krieps, Tom Waits, Sarah Greene

Distributeur : Filmcoopi Zürich

Durée : 1h51

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 7 janvier 2026

