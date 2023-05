Apple travaillerait à redessiner watchOS autour des widgets

Partager Facebook

Selon Mark Gurman, Apple travaillerait sur une revisite majeure de watchOS. L’interface utilisateur de ce nouvel OS ferait une place centrale aux widgets.

Apple travaillerait sur la plus grosse mise à jour en date de son système d’exploitation pour montre connectée, watchOS. Si l’on en croit une information de Mark Gurman, de Bloomberg, la marque à la pomme serait à pied d’œuvre pour redessiner toute l’interface utilisateur (UI) de l’Apple Watch autour des widgets, ceux-ci deviendraient une “partie centrale” des interactions avec l’appareil.

Décrivant cette nouvelle UI, Mark Gurman explique avoir revu des éléments de son système Glances qui faisait partie de la première version originale de watchOS, tout en empruntant le “style” des widgets qu’Apple avait introduits avec iOS 14 l’année dernière.

Le journaliste ajoute que cette nouvelle interface “rappellera” le cadran Siri que la firme de Cupertino avait introduit avec watchOS en 2017, mais que celle-ci fonctionnera en superposition du cadran que vous voulez utiliser. “C’est aussi assez similaire à une pile de widgets”, ajoute-t-il, faisant référence à la fonctionnalité d’iOS qui permet de faire défiler des widgets placés les uns sur les autres.

Par ailleurs, Apple testerait aussi une légère modification des boutons physiques de l’Apple Watch. Avec cette nouvelle interface, presser la Digital Crown pourrait ouvrir les nouveaux widgets de l’OS plutôt que ramener à l’écran d’accueil comme c’est le cas actuellement dans watchOS 9.

Dans la mesure où un tel changement de design pourrait ne pas plaire à certains, Mark Gurman s’attend à ce que cette nouvelle interface soit optionnelle dans un premier temps. De plus, il suggère que cet ajout est une preuve que l’expérience via des app similaire à celle de l’iPhone “ne fait pas toujours sens sur une montre – où l’on veut avoir autant d’informations que possible avec le moins d’interactions.” Avec la WWDC 2023 qui aura lieu dans un peu plus d’un mois, le géant américain pourra dévoiler toutes les informations concernant cette prochaine version majeure de l’OS de sa montre connectée. À suivre !