Un chargeur pour tout – OnePlus apporte la solution avec le chargeur de 100 W

Il est difficile d’imaginer notre vie sans smartphones, ordinateurs portables, casques et autres appareils qui se chargent par port USB. Avec son nouveau chargeur rapide de 100 W à double port, OnePlus présente désormais une solution innovante pour tous. Le OnePlus 11 peut être rechargé de 0 à 100 % en seulement 27 minutes environ. De plus, il est désormais possible de charger deux terminaux en même temps, y compris des ordinateurs portables et des MacBooks grâce à l’USB Power Delivery (PD). Cela augmente non seulement la productivité, mais aussi le confort, car un seul chargeur peut être utilisé pour presque tous les appareils.

N’emportez qu’un seul chargeur pendant le voyage. Chargez deux terminaux en même temps avec un seul chargeur et, qui plus est, avec une puissance de charge élevée. Les deux sont désormais possibles avec le nouveau chargeur rapide à double port OnePlus SUPERVOOC 100 W. Le nouveau chargeur de OnePlus dispose d’un port USB-A et d’un port USB-C. L’adaptateur est compatible avec VOOC (max. 100 W), PD (max. 65 W), QC (max. 30 W) et PPS (max. 63 W) et peut charger, outre les smartphones, une multitude de terminaux différents tels que les ordinateurs portables et MacBooks, les tablettes, les montres intelligentes, les casques Bluetooth et les consoles Switch.

La puissance d’un seul port supporte jusqu’à 100 W SUPERVOOC ou 65 W PD. En cas de chargement simultané via les deux ports, il est possible de charger au maximum 50 W et 45 W PD.

Les appareils OnePlus et OPPO disposent de la technologie de charge rapide SUPERVOOC spécialement développée à cet effet et sont donc également pris en charge par le chargeur. Le OnePlus 11, par exemple, avec une batterie d’une capacité de 5000 mAh, est chargé de 0 à 100 % en 27 minutes environ.

Une solution de charge efficace et sûre

L’adaptateur répond aux normes d’efficacité strictes de la spécification de niveau VI. Le circuit innovant de l’adaptateur intègre deux transformateurs, améliorant ainsi l’efficacité de la conversion de courant. L’adaptateur dispose de onze niveaux de protection qui garantissent une expérience de charge efficace et sans souci. Il s’agit notamment de la protection contre la surtension, la surchauffe, la surintensité, le court-circuit, les champs électromagnétiques, la foudre, la charge statique, la sous-tension, l’interruption ainsi que la protection du circuit contre l’impédance anormale et la protection en cas de détection du câble de données OnePlus.

Disponibilité

En plus de l’adaptateur, l’emballage contient un câble de type-C à type-C 10 A. Le chargeur rapide à double port OnePlus SUPERVOOC 100 W est désormais disponible sur le marché suisse au prix de CHF 59,90.– (PVC).