Street Fighter : le nouveau film est confié aux cinéastes Danny et Michael Philippou

Legendary Entertainment mise sur les frères Philippou pour son adaptation cinématographique de Street Fighter.

Après avoir testé le milieu amateur du septième art avec RackaRacka sur YouTube, le duo australien Danny et Michael Philippou a convaincu Hollywood avec le film d’horreur Talk to Me au point d’avoir été retenu par Legendary Entertainment pour réaliser le nouveau film Street Fighter.

Bien que les négociations sont en cours de finalisation (un contrat lucratif à sept chiffres ou moins ), ils sont d’ores et déjà à la recherche d’un scénariste pour transposer la célèbre licence de baston sur le grand écran. A noter qu’une ambiance mature avec de la tension et du gore pourrait être au programme.

Le retour de Street Fighter au cinéma

Street Fighter est l’une des séries de versus fighting les plus pérennes de tous les temps. Elle a débuté en 1987 avec le jeu d’arcade éponyme et a établi un nouveau record pour les jeux de combat d’arcade avec Street Fighter 2. Ce jeu, sorti en 1991, a été le premier à offrir un choix de personnages et de techniques de combat, révolutionnant le jeu en un contre un. SF2 est alors devenu un véritable phénomène dans l’industrie vidéoludique et l’éditeur japonais Capcom a par la suite commercialisé d’innombrables éditions spéciales et remakes. Au total, la franchise s’est vendue à 49 millions d’exemplaires dans le monde, et un nouvel opus, Street Fighter 6, est attendu pour le 2 juin prochain sur consoles et PC.