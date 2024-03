Apple Vision Pro, lancement à l’international cette année

Partager Facebook

Apple a suscité un vif engouement dans le secteur de la Tech mondiale avec le lancement de son premier casque de réalité virtuelle, le Vision Pro, enregistrant 180 000 précommandes quelques jours seulement après son annonce officielle.

Le produit a rapidement conquis de nombreux utilisateurs aux États-Unis et s’apprête maintenant à conquérir de nouveaux marchés internationaux, comme l’a confirmé Tim Cook, PDG d’Apple, lors du China Development Forum à Pékin.

La Chine devrait être l’un des premiers pays à bénéficier du lancement du Vision Pro en dehors des États-Unis, ce qui est logique étant donné que la Chine représente le deuxième marché le plus important pour Apple après les États-Unis. Cette expansion à l’international intervient alors que Huawei prépare le lancement de ses propres lunettes de réalité virtuelle, les Huawei Vision, constituant une concurrence directe pour le Vision Pro.

Après la Chine, le Vision Pro devrait être déployé dans d’autres pays tels que le Japon, le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni, comme le suggèrent des offres d’emploi pour des spécialistes de l’expérience de briefing dans ces régions. Apple reconnaît l’excitation suscitée par son produit à l’échelle internationale et met à disposition des tests et des avis pour permettre aux consommateurs intéressés en dehors des États-Unis d’évaluer le casque.

Le lancement international du Vision Pro marque une étape significative dans l’accessibilité de la technologie de réalité virtuelle, avec une stratégie de déploiement soigneusement élaborée par Apple pour offrir une expérience immersive à un public plus large. Cette initiative renforce la position d’Apple en tant que leader dans le domaine des technologies innovantes, consolidant ainsi sa domination sur le marché de la réalité virtuelle.