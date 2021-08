Apprenez-en plus sur le gameplay de Blue Reflection: Second Light !

KOEI TECMO Europe et le studio Gust ont annoncé l’arrivée de nouveaux personnages, de nouvelles précisions quant au système de combat, ainsi qu’un tout nouveau territoire. Cette suite très attendue du JRPG BLUE REFLECTION est en cours de développement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 (disponible sur PlayStation®5 grâce à une mise à niveau gratuite) et sur PC via Steam®. Le jeu sortira en Europe le 9 novembre 2021.

BLUE REFLECTION: Second Light suit les aventures de trois étudiantes, Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo, et Yuki Kinjou. Alors qu’elles se retrouvent transportées dans une mystérieuse académie flottante à la recherche d’indices pour retrouver le chemin de leur maison, elles semblent avoir perdu tout souvenir et ne se rappellent plus que de leur nom. Un jour, un chemin menant à un autre monde apparait. Nos héroïnes décident de l’appeler Heartscape, « le cœur du monde ». Au sein d’Heartscape, les personnages pourront trouver des ingrédients à cuisiner et des matériaux dédiés à la construction, à l’artisanat et au combat. Ao et ses amies y découvriront également des fragments de mémoire, d’étranges lumières qui raviveront leurs souvenirs dès qu’elles les toucheront.

Vous devrez alors récupérer le plus de fragments de mémoire possible pour rendre leurs souvenirs à nos héroïnes et ainsi lever le voile sur le mystère qui entoure ce monde.

Malheureusement pour nos trois amies, explorer la contrée onirique d’Heartscape s’avère très dangereux. Nos héroïnes devront faire appel au pouvoir des bagues afin d’invoquer des armes, changer d’apparence et devenir des « Reflectors ». Elles pourront alors affronter les monstres qui parcourent ces terres lors d’intenses combats en temps réel.

Les points d’éther (PE) nécessaires pour utiliser vos compétences se rechargent au cours du combat, et plus vous touchez d’ennemis variés, plus ce temps de récupération diminue. Si vous atteignez un certain nombre de points, vous passez à la vitesse supérieure : vous pouvez ainsi utiliser plusieurs compétences d’un coup. Enchaînez les combos pour accélérer la vitesse de combat et infliger plus de dégâts !

Si vous accédez à la troisième vitesse, nos héroïnes se transforment en « Reflectors » et déchaînent leurs pouvoirs secrets sur les ennemis. Faites fléchir un puissant adversaire pour permettre à l’une des filles de l’approcher et de l’affronter en combat singulier. Pendant celui-ci, les mouvements de votre équipe et ceux de votre ennemi se font plus rapides, enchaînant esquives et attaques avec célérité. Une fois que vous aurez effectué un nombre donné de combos, vous pourrez lancer votre attaque ultime, la « One-on-One Finisher » !

Les trois héroïnes déjà annoncées seront rejointes dans leur quête par deux nouvelles recrues de l’académie : Hiori Hirahara et Shiho Kasuga. Ces dernières, ayant également perdu leurs souvenirs, apparaîtront devant Ao et ses amies suite à certains événements du jeu. Hiori semble à la recherche de sa « petite sœur ». Kokoro, elle, a le sentiment de connaître Shiho, mais d’où ? Ces nouveaux membres élaboreront la rénovation de l’académie et la construction d’une base secrète à vos côtés. Vous pourrez construire de nouveaux locaux spécialisés grâce aux ressources récoltées dans Heartscape. Une fois leur construction achevée, ces locaux pourront déclencher de nouveaux événements.

Cependant, lors de la rénovation, quelque chose va attirer l’attention d’Ao : la mystérieuse personne qu’elle, Kokoro et les autres avaient croisée à leur arrivée ici. Elles décident de nommer cet étrange personnage fantomatique Yuko, qui semble apparaître aux moments et aux endroits les plus inattendus. Mais quelles autres rencontres pourront bien faire nos amies dans ce nouveau monde des plus étranges ?