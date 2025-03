ARC GAMES adapte en jeu vidéo FROSTHAVEN le jeu de plateau encensé par la critique

Partager Facebook

Développé par Snapshot Games, avec à sa tête Julian Gollop, célèbre créateur de la franchise X-COM, et Isaac Childres lui-même en tant que consultant, FROSTHAVEN est un RPG tactique à l’ambiance dark fantasy jouable en solo ou en multijoueur coopératif en ligne. En tant que successeur spirituel du jeu de plateau maintes fois primé Gloomhaven, les vétérans du jeu d’origine, que ce soit en version physique ou numérique, retrouveront facilement leurs marques en explorant les territoires nordiques aussi traîtres qu’impitoyables de Havreblanc. Les nouveaux venus de la franchise pourront embarquer dans une aventure épique dans l’univers de FROSTHAVEN, apprendre les mécaniques de jeu grâce à un tutoriel approfondi, et choisir parmi divers modes de difficulté adaptés à leur niveau.

Une phase de bêta fermée est prévue pour FROSTHAVEN sur Steam du jeudi 27 mars à 17 h CET au jeudi 24 avril à 18 h CEST. Snapshot Games est à la recherche de fans de Gloomhaven, aussi bien en version physique que numérique, et du jeu de plateau FROSTHAVEN pour participer au test, donner leur avis et les aider à façonner le jeu en rejoignant l’aventure du développement avant sa sortie en accès anticipé sur Steam dans le courant de l’année.

FROSTHAVEN c’est :

DES PERSONNAGES UNIQUES – Choisissez parmi six classes de départ : Porte-Bannière, Marionnettiste, Vagabond, Géminé, Vivelame et Arpenteuse des Ombres. Des classes supplémentaires seront débloquées à mesure que vous progresserez dans la campagne. Chaque classe possède des capacités qui lui sont propres, et un style de jeu unique à maîtriser.

DES COMBATS ÉMINEMMENT STRATÉGIQUES – Prenez part à des combats riches et tactiques au tour par tour et mesurez votre talent de stratège face à une grande diversité d’ennemis et de boss redoutables. Grâce à un système de cartes de capacité élaboré, planifiez et exécutez des attaques dévastatrices et de puissants combos, tout en veillant à la survie des membres de votre groupe.

CONSTRUISEZ VOTRE AVANT-POSTE – Gérez votre avant-poste, construisez et améliorez divers bâtiments, et débloquez ainsi de nouvelles fonctionnalités et mécaniques de jeu.

UNE EXPÉRIENCE EN CONSTANTE ÉVOLUTION – Dès sa sortie, l’accès anticipé proposera 35+ quêtes réparties entre les actes 1 et 2, avec plus de 130 prévues au total pour la campagne, ajoutées progressivement au cours du développement. Le tutoriel et la série de quêtes d’introduction permettront à tous les joueurs, nouveaux comme vétérans, de s’habituer aux mécaniques de base et au fonctionnement du jeu.

JOUEZ EN COOP EN LIGNE – FROSTHAVEN accueille de 2 à 4 joueurs, vous permettant de vous retrouver entre amis où vous voulez, quand vous le voulez.

UN MONDE ÉBLOUISSANT À EXPLORER – Une direction artistique splendide, des modèles et des textures ultradétaillés, ainsi que des animations plus vraies que nature donnent vie au monde de Havreblanc. Découvrez des biomes variés et des environnements dynamiques qui changeront au gré des saisons et de votre progression.



La bêta de FROSTHAVEN commencera le jeudi 27 mars à 17 h CET et prendra fin le jeudi 24 avril à 18 h CEST. Cette phase de test proposera aux joueurs six classes de départ – Porte-Bannière, Marionnettiste, Vagabond, Géminé, Vivelame et Arpenteuse des Ombres –, 20 quêtes épiques, et la possibilité de se familiariser avec le jeu grâce au tutoriel et aux quêtes introductives. En chemin, ils mettront la main sur une grande variété d’objets et pourront découvrir les mécaniques de jeu de l’avant-poste, telles que la construction de bâtiments permettant de débloquer de nouvelles fonctionnalités. Si vous voulez vous lancer dans l’adaptation en jeu vidéo de FROSTHAVEN en avant-première, rendez-vous sur playfrosthaven.com pour vous inscrire et avoir une chance de participer au test.