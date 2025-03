Une démo gratuite de METAL EDEN arrive le 8 avril 

Partager Facebook

Les Missions 0 et 1 de METAL EDEN seront disponibles gratuitement et pour une durée illimitée à partir du 8 avril sur Steam, PlayStation Store et Xbox.

Mission 0 : cette mission initie les joueurs aux mécaniques principales tout en dévoilant un aperçu du mystère derrière la mission d’ASKA et son pouvoir unique en tant qu’androïde pouvant être réimprimée.

Mission 1, Paradise Lost : elle permet aux joueurs de développer leurs apprentissages précédents. Les affrontements dans l’arène de la mission commencent de manière simple mais deviennent progressivement plus complexes, obligeant les joueurs à adapter leurs stratégies. Cette section introduit également le système de mise à niveau du personnage, avec deux éléments clés : les modules de COREs et les améliorations d’armes.

ASKA, un androïde réimprimé :

Le dernier trailer de METAL EDEN plongeait les joueurs dans un cycle implacable de bataille et d’évolution d’ASKA, suivant la progression qui définit son parcours.

Il débute par une scène marquante où ASKA découvre son propre corps sans vie et extrait son noyau (CORE). Ce moment introduit le principe central du jeu : ASKA meurt lors de sa mission, est réimprimée et tente à nouveau, progressant à chaque fois et devenant de plus en plus forte.

L’action s’intensifie alors. ASKA s’équipe et part au combat, dévastant les lignes ennemies grâce à sa puissance brute et son agilité. Le trailer culmine avec la démonstration ultime de son pouvoir : l’arme la plus dévastatrice du jeu, la Gatling Gun.

Cette séquence finale incarne les possibilités de jouer en tant qu’ASKA à son apogée, laissant les joueurs impatients d’endosser leur rôle et de tracer leur propre chemin dans METAL EDEN. Avec la progression implacable d’ASKA au cœur du jeu, les joueurs feront face à des défis brutaux, évolueront dans leurs capacités de combat et déchaîneront une puissance de feu imparable. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour à l’approche du lancement !

METAL EDEN propose un FPS sci-fi haletant qui explore un monde où la conscience humaine a transcendé la chair, résidant désormais dans des robots.

Avec 8 missions uniques et un univers façonné à la main qui embrasse la dimension cybernétique de la vie, le jeu plongera les joueurs dans un monde artificiel où ils s’engageront dans une guerre cybernétique, contrôleront une hyper unit surpuissante et découvriront les mystères d’un paradis perdu.