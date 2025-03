Dès maintenant chez votre concessionnaire suisse: Le nouveau Tayron

Partager Facebook

Le nouveau Tayron est un SUV polyvalent. Avec jusqu’à sept des sièges, un coffre XXL, une traction avant ou intégrale et un niveau de sécurité très élevé, il est parfaitement adapté aux familles nombreuses et à toutes les aventures de plein air. En tant que Plug-In Hybrid (eHybrid), le Tayron peut parcourir jusqu’à 126 km en mode purement électrique; parallèlement, il offre une autonomie de plus de 850 km sur les longs trajets grâce à la combinaison d’un moteur électrique et d’un moteur turboessence high-tech. En version turbodiesel (TDI) et turboessence (TSI) avec traction intégrale (4MOTION), le SUV maîtrise parfaitement les passages tout-terrain et peut tracter des remorques pesant jusqu’à 2500 kg. Le nouveau Tayron est disponible dès CHF 47’900.– et est disponible dès maintenant pour des essais routiers chez tous les partenaires Volkswagen officiels en Suisse.

Le véhicule polyvalent se positionne entre le Touareg (classe supérieure) et le Tiguan (classe moyenne). Le Tayron est construit là où il a été développé: à Wolfsbourg. Des caractéristiques tout-terrain robustes à l’extérieur et des matériaux haut de gamme à l’intérieur lui permettent de traverser la jungle du quotidien en toute sécurité.

Des fonctionnalités de classe supérieure

Avec ses 4,79 mètres, le Tayron mesure 25 centimètresde plus que le Tiguan et 9 centimètres de moins que le Touareg. Et effectivement, le dernier-né de la famille est à bien des égards plus proche de son grand frère que de son petit frère. Le Tayron dispose de diverses options empruntées au SUV haut de gamme, telles que les «phares matriciels IQ.Light». La qualité des matériaux de l’habitacle est également résolument orientée vers le haut de gamme, jusqu’aux baguettes en bois véritable sur le tableau de bord. La version de base «Life» séduit déjà par son équipement généreux. Tous les systèmes d’assistance majeurs tels que l’assistant de maintien de la trajectoire, l’assistant de freinage d’urgence, la régulation automatique de la distance ACC, une caméra de recul et même le nouvel avertisseur de sortie du véhicule font toujours partie de l’équipement. Les baguettes lumineuses entre les phares, le logo VW éclairé à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un éclairage d’ambiance, sont également de série sur tous les Tayron. Les personnes désireuses d’un confort accru choisiront la finition «Elegance», tandis que la «R-Line» respire le dynamisme sportif.

Avec une autonomie électrique de plus de 100 km

Côté motorisation, le choix est vaste: du moteur essence Mild-Hybrid de 150 ch aux deux modèles Plug-In Hybrid d’une puissance système de 204 et 272 ch, en passant par deux moteurs essence TSI (204 et 265 ch) et deux moteurs diesel TDI (150 et 193 ch). Les deux modèles Plug-in Hybrid, appelés eHybrid, permettent au Tayron de parcourir plus de 100 kilomètres en mode purement électrique (selon le WLTP). Tous les moteurs disposent d’une boîte automatique à double embrayage DSG, et les moteurs essence et diesel les plus puissants sont équipés de la traction intégrale 4MOTION.