ARK: SURVIVAL ASCENDED LANCE L’ÉVÉNEMENT WINTER WONDERLAND, DE NOUVEAUX MODS DE CONSOLE ET SURVIVAL OF THE FITTEST CROSSPLAY POUR PLAYSTATION 5, XBOX X/S ET PC

Joyeuses fêtes de la part du Studio Wildcard ! Aujourd’hui, plusieurs cadeaux sont livrés aux survivants d’ ARK : Survival Ascended avec le début de l’événement Winter Wonderland, le lancement de la version bêta de Survival of the Fittest et plus de 600 mods officiels désormais disponibles – sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

La bande-annonce Spotlight présentant le nouveau mode de jeu Survie du plus fort, l’événement Winter Wonderland et les derniers mods hebdomadaires multiplateformes créés par les utilisateurs est disponible.

La survie du plus fort

Le mod ARK : Survival of the Fittest (SOTF) est désormais disponible en jeu croisé sur PC, Xbox et PlayStation ! Réévolué de A à Z avec des mécanismes repensés, SOTF est une bataille royale de dinosaures opposant jusqu’à 60 combattants les uns contre les autres dans une lutte rapide et pleine d’action pour la survie, où les joueurs sont finalement poussés dans une confrontation finale épique menant leur armées de créatures au combat.

Événement au pays des merveilles hivernales

Décorez les couloirs de branches de houx ! Cet événement de vacances épique sur le thème de l’hiver commence aujourd’hui avec de nouveaux cadeaux et goodies et durera jusqu’au 7 janvier 2024 sur tous les serveurs officiels de l’ASA .

Chaque minuit, Raptor Claus naviguera à travers le ciel nocturne rempli d’étoiles dans son traîneau, déposant des cadeaux remplis de butin haut de gamme, de gui et de charbon pour ces vilains survivants, qui peuvent être utilisés pour fabriquer des produits cosmétiques festifs. Pour ne pas être en reste face au Raptor Claus, les nouveaux amis lâcheront également du charbon et du gui, notamment le grand assistant du Père Noël, l’abominable bonhomme de neige, Pegomastax Grouch (qui vole des coffrets cadeaux en échange de récompenses) et le renne sauvage (nourrissez-les avec Rockarrot et montez-les). pour gagner plus de butin).

Ne manquez pas le nouvel événement Winter Wonderland Chibis Raptor Claus et Hyaenadeer ainsi que trois nouveaux produits cosmétiques d’événement : le skin de personnage du joueur Krampus, le skin de structure de la forge de l’atelier du Père Noël et un skin de forge festive.

Tarifs des événements Winter Wonderland

PVP/PVE : 1,5x récolte, apprivoisation et expérience + 1,5x élevage

Petites tribus : 4x récolte, apprivoisation et expérience + 3,5x élevage

ARKpocalypse : 4,5x récolte, apprivoisation et expérience + 4,5x élevage

Plus de modules de console

Pour la toute première fois, les mods ARK conçus sur PC fonctionneront sur les versions consoles d’ ASA , avec plus de 600 mods désormais disponibles pour le jeu multiplateforme, et bien d’autres ajoutés chaque jour. De nouveaux mods multiplateformes sont présentés chaque semaine, cette semaine, notamment les gobelins et les trolls, les PNJ humains et les puissants dinosaures « élevés ». Tout, des nouvelles armes, armures et créatures aux modes de jeu à part entière et aux cartes de haute qualité, est désormais facilement accessible aux joueurs PC et console via un navigateur de modules dédié directement dans le jeu. Pour voir tous les mods disponibles, visitez la page d’accueil officielle des mods ARK: Survival Ascended sur la page CurseForge.

ARK : Survival Ascended est désormais disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S Windows PC et Steam pour 44,99 $. L’expérience de survie définitive revient meilleure que jamais avec les graphismes Unreal Engine 5, le jeu croisé PC/console et les mods officiels pour console ! Créez un survivant, formez une tribu et apprivoisez, entraînez, élevez et chevauchez des dinosaures au sein d’un écosystème vivant. Surveillez votre nourriture, votre eau, votre température et les conditions météorologiques. Développez-vous lentement vers l’extérieur, puis commencez à récolter, à construire des structures, à cultiver des cultures, à personnaliser chaque conception visuelle et à explorer pour découvrir la vraie nature de l’île et des mondes au-delà.