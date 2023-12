Sony dévoile sa première affiche de Ghostbusters : Frozen Empire

Partager Facebook

Dans GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE, la famille Spengler revient là où tout a commencé – à la fameuse caserne de pompiers de New York – pour faire alliance avec l’équipe d’origine de S.O.S Fantômes, qui a mis au point un laboratoire de recherche top secret en vue de faire entrer la chasse aux fantômes dans une ère nouvelle. Mais lorsque la découverte d’un artefact ancestral libère une force maléfique, les membres de S.O.S Fantômes, nouveaux et anciens, se doivent d’unir leurs efforts pour protéger leur maison et épargner au monde une seconde ère glaciaire.

La sortie en salles est prévue le 3 avril 2024.