Arma Reforger bat des records sur toutes les plateformes

Lancé en accès anticipé en 2022, Arma Reforger de Bohemia Interactive a récemment atteint un niveau d’activité sans précédent. Grâce aux mises à jour régulières et aux améliorations suggérées par la communauté, le jeu s’est vendu à plus de 1.150.000 exemplaires toutes plateformes confondues depuis son lancement.

En plus d’avoir dépassé ce palier de ventes, Arma Reforger a battu un record de joueurs actifs le 5 janvier 2025, en atteignant un total de 169.210 utilisateurs uniques sur PC, Xbox et PlayStation :

55.616 utilisateurs uniques quotidiens sur Steam

38.449 utilisateurs uniques quotidiens sur Xbox

75.145 utilisateurs uniques quotidiens sur PlayStation

Enfin, cette hausse remarquable a également permis d’établir un nouveau record historique pour le nombre d’utilisateurs simultanés sur PC, avec un pic à 12.547 joueurs.

Depuis sa sortie, et grâce au récent lancement de la version PlayStation 5, Arma Reforger a attiré de nombreux joueurs grâce à son gameplay dynamique, à l’authenticité de l’expérience qu’il retranscrit et à ses environnements immersifs en monde ouvert. Utilisant le tout nouveau moteur Enfusion, le jeu offre un premier aperçu du futur d’Arma : ce tout nouveau moteur développé en interne par Bohemia Interactive servira de base à Arma 4 et à d’autres titres à venir.

Les développeurs sont reconnaissants du soutien des joueurs et s’engagent à améliorer Arma Reforger avec des mises à jour de contenu et des améliorations techniques, et à continuer de prendre en compte les retours de la communauté.