SEGA et Ryu Ga Gotoku Studios annoncent un Like a Dragon Direct pour le 9 janvier

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

À l’abordage ! SEGA et RGG Studios annoncent la tenue du prochain Like a Dragon Direct pour le 9 janvier 2025, à 18 heures sur Youtube et Twitch.

Rendez-vous ce jeudi pour un livestream exclusif :

Le programme sera l’occasion de dévoiler différentes informations et d’offrir un aperçu du jeu d’aventure mettant en scène des pirates des temps modernes, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, prévu pour le 21 février prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X et PC via Steam.