EA SPORTS F1 24 dévoile sa Saison 5 : Changement de vitesse

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le jeu officiel du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA lance une nouvelle saison riche en contenu avec la Saison 5 : Changement de vitesse, offrant aux joueurs la possibilité de revivre les émotions et les rebondissements de la saison 2024 tout en gagnant des objets exclusifs.

La Saison 5 propose à tous les joueurs de profiter des activités suivantes :

Carrière en Défi dédiée à Daniel Ricciardo (du 8 janvier au 3 février) – La saison dernière, la Formule 1 a fait ses adieux provisoires au célèbre pilote australien. Les joueurs peuvent rendre hommage à son parcours à travers quatre épisodes et huit circuits, chacun représentant un chapitre clé de la carrière de Daniel Ricciardo. Revivez les moments forts de son premier succès avec Red Bull en 2014, ses victoires spectaculaires et ses dépassements emblématiques, tout en concourant pour débloquer de nouvelles récompenses.

La saison dernière, la Formule 1 a fait ses adieux provisoires au célèbre pilote australien. Les joueurs peuvent rendre hommage à son parcours à travers quatre épisodes et huit circuits, chacun représentant un chapitre clé de la carrière de Daniel Ricciardo. Revivez les moments forts de son premier succès avec Red Bull en 2014, ses victoires spectaculaires et ses dépassements emblématiques, tout en concourant pour débloquer de nouvelles récompenses. Défi Pro dédié à Liam Lawson (du 8 janvier au 5 mars) – Le pilote néo-zélandais a repris le flambeau de Daniel Ricciardo à bord de la monoplace de la Visa Cash App RB, et il met les joueurs au défi dans les rues du Circuit urbain de Singapour où il a fait sensation en surclassant les deux pilotes de Red Bull et en marquant ses premiers points en 2023. Ceux qui seront assez rapides pour battre son chrono auront droit à la livrée de l’écurie pour l’édition 2024 du Grand Prix de Miami.

Le pilote néo-zélandais a repris le flambeau de Daniel Ricciardo à bord de la monoplace de la Visa Cash App RB, et il met les joueurs au défi dans les rues du Circuit urbain de Singapour où il a fait sensation en surclassant les deux pilotes de Red Bull et en marquant ses premiers points en 2023. Ceux qui seront assez rapides pour battre son chrono auront droit à la livrée de l’écurie pour l’édition 2024 du Grand Prix de Miami. Mode Élimination avec les monoplaces de F1 (du 8 janvier au 5 mars) – Le mode préféré des joueurs revient et promet une action multijoueur intense où chaque seconde compte. Cette fois, les joueurs se lanceront sur la piste au volant de leur monoplace de F1 World. Toutes les 30 secondes, le pilote en dernière position sera éliminé. En terminant 7e ou mieux au moins une fois par semaine, les joueurs débloqueront des récompenses spéciales.

EA SPORTS F1 24 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via EA App, Epic Games Store et Steam.