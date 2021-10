Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream annoncé lors du TGS

KOEI TECMO Europe et le développeur GUST annoncent une nouvelle entrée dans la série des Atelier : Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Ce tout nouvel opus suit la très attachante alchimiste, Sophie Neuenmuller, pas longtemps après son aventure de 2016, à savoir Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book. Ce titre est actuellement en cours de développement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC via Steam® et prévoit une sortie le 25 février 2022.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream poursuit les aventures de Sophie et Plachta. Après avoir quitté leur village natal de Kirchen Bell, les deux amies découvrent un arbre gigantesque, identique à celui que Plachta a vu en rêves. Tandis qu’elles s’en rapprochent, un mystérieux vortex les aspire. Sophie se réveille alors seule dans un tout nouveau monde étranger appelé Erde Wiege. Elle ne tarde pas à entendre parler d’une alchimiste nommée Plachta qui vit aux portes de la ville, dans son atelier. Lorsque Sophie arrive sur les lieux, elle rencontre cette fameuse Plachta, et même si l’alchimiste partage le même nom que son amie, elle ne reconnait pas Sophie.

Tandis que l’aventure continue, notre héroïne rencontre l’aspirante alchimiste, Ramizel Erlenmeyer, qui est prête à lui venir en aide. Le récit se déroule avec élégance grâce à de nouveaux visuels charmants qui combinent le style de la sous-série des Mysterious avec l’animation de Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy.

Dans sa quête pour retrouver son amie disparue, Sophie devra combattre les nombreux monstres qui peuplent les terres de Erde Wiege. Dès que le joueur rencontre un ennemi sur le champ de bataille, le combat commence instantanément sans temps de chargement, c’est une première dans la série. Cela permet notamment aux batailles de se dérouler sans accroc. De plus, les équipes de combat sont désormais constituées de six membres, avec trois devant et trois derrière, afin de former deux équipes distinctes qui coopèrent dans des combats au tour par tour. Ce nouveau système d’affrontement offre des tas de possibilités stratégiques que le joueur pourra utiliser selon ses préférences pour venir à bout de ses ennemis.

Tout comme les précédents épisodes de la série des Atelier, l’alchimie joue un rôle très important dans Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Le jeu repose sur un système de panneaux synthétiseurs, déjà présents dans la sous-série des Mysterious, où les matériaux sont placés afin de créer de nouveaux objets. Le jeu permet aux aspirants alchimistes, et à ceux de longue date, de synthétiser selon leur style de jeu grâce à deux types de panneaux différents. En effet, les panneaux réguliers rendent plus facile la fabrication d’objets, tandis que les panneaux restreints sont difficiles à maîtriser mais permettent en revanche de créer des objets dotés d’effets plus puissants.