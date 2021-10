Le Culte du Dragon fait son retour dans Neverwinter

Partager Facebook

Lors de cette première phase, Un accroc dans la Toile, les aventuriers découvriront le début d’une campagne en évolution et devront lever le voile sur le mystère qui entoure le retour du Culte du Dragon. La nouvelle extension apporte également beaucoup de nouveaux contenus, dont des récompenses épiques, des ennemis redoutables, des quêtes et bien plus encore. La campagne et le contenu poursuivront leurs évolutions avec la deuxième phase qui sortira le 1er novembre prochain sur toutes les plateformes et se concluront avec la dernière phase le 1er décembre. Une nouvelle feuille de route révélant plus d’informations à propos du contenu des Échos de la prophétie, ainsi qu’un indice sur ce qui attendra les joueurs dans la prochaine extension majeure sont également disponibles

Dans Les Échos de la prophétie, des rumeurs de perturbations dans la Toile ont commencé à se répandre à l’arrivée d’étranges individus parmi la population de l’Enclave du Protecteur. Aux côtés d’Elminster Aumar, le légendaire Sage de Valombre, les joueurs enquêteront sur ce mystérieux phénomène à la recherche de réponses permettant de ramener une nouvelle fois la paix à Faerûn.

Les joueurs découvriront cette campagne épique et évolutive au cours de trois phases uniques ; la première les conduira à enquêter sur le retour du Culte du Dragon. Pour parvenir à lever le voile sur ce mystère, ils devront s’unir et neutraliser les puissants prêtres du culte. La totalité de la campagne des Échos de la prophétie les conduira jusqu’à la sulfureuse campagne de la nouvelle extension majeure de Neverwinter.

Au fil de cette aventure et pendant une durée limitée, des récompenses exclusives, dont le Faucon de Neverwinter et le Coffret d’artéfact Étendard de guerre de Neverwinter, seront accordées aux joueurs qui se connecteront et termineront l’histoire et les quêtes répétables du passe. Ceux qui voudront mettre la main sur des récompenses cosmétiques supplémentaires tels que l’ensemble de transmutation de l’Armure scintillante et le Coffret d’artéfact Joyaux du Nord pourront s’offrir le passe de combat premium.