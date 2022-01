Atelier Sophie 2: The Alchemist Of The Mysterious Dream détaille son système de combat !

Lorsque Sophie part à la recherche de son amie portée disparue, elle se lance également dans une aventure mystérieuse dans le monde onirique de Erde Wiege. Elle doit alors affronter les nombreux monstres qui peuplent ces terres, les fans de la série Atelier devraient d’ailleurs en reconnaître certains ! Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream propose un système de combat qui commence instantanément sans aucun temps de chargement ou écran de transition, permettant au gameplay d’évoluer de façon fluide entre les phases d’exploration et de combat. Avec ce nouveau système d’affrontement, six membres de l’équipe peuvent rejoindre vos forces dans des combats connectés en tour par tour. Votre équipe sera donc scindée en deux : L’équipe d’assaut composée de trois personnages à l’avant et l’équipe de soutien composée de trois membres à l’arrière.

L’un des nouveaux ajouts à ce système est la « Twin Actions ». En effet, ceux de devant et de derrière peuvent désormais choisir d’attaquer ensemble, ou de commencer par l’équipe à l’avant tandis que le rang de derrière se recharge. Cette capacité consomme moins de PM que d’exercer des attaques séparément, offrant ainsi leur chance aux joueurs d’infliger plus de dégâts à leurs adversaires. Autrement, les fans peuvent utiliser leur action de garde permettant à l’un des membres du groupe à l’arrière de protéger l’un des membres à l’avant lorsqu’il se fait attaquer. Puisque les personnages peuvent être interchangés, il est essentiel de garder en tête l’état des HP de chacun ainsi que d’utiliser leurs compétences au bon moment. Pour activer la capacité « Twin Actions » et la compétence de garde, des point techniques (PT) sont nécessaires. Lorsque la double jauge atteint les 100%, il est alors possible d’utiliser un mouvement spécial dans lequel deux des membres du groupe lancent une technique dévastatrice ensemble.

Plusieurs des ennemis que Sophie et ses compagnons rencontreront seront dotés d’une aura, il sera alors plus difficile d’infliger des dégâts à ces monstres, qui vous feront également plus de mal qu’un adversaire classique. En attaquant l’aura d’un monstre avec un élément qu’il craint, l’aura rétrécira et l’assommera, permettant ainsi à Sophie et ses amis de réaliser plus d’actions. Lors de certains combats, le contrôle de la météo peut également être utilisé afin de créer des situations favorables à l’équipe, mettant l’aura des monstres en défaut.

De plus, les joueurs pourront utiliser le mode photo de façon à capturer leurs moments favoris de l’aventure, y compris des images des environnements, des membres du groupe, des habitants de Roytale et des nombreuses espèces de monstres qui rodent sur ces terres ! Avec un large choix d’options d’édition, ils pourront réaliser des photos mémorables de leur aventure pour garder un souvenir de l’incroyable épopée de Sophie.