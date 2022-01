La Beta Season 1 de Splitgate est lancée avec l’outil de création de cartes, des modes inédits, un nouveau Battle Pass et plus encore !

1047 Games lance la Beta Season 1 de Splitgate avec son lot de nouvelles fonctionnalités, améliorations et modes en premier lieu desquelles figure l’outil de création de cartes personnalisées. Le très populaire shooter multijoueur free-to-play accueille également une version complètement repensée de la carte Forgegone Destruction, qui témoigne des ambitions du studio quant à l’avenir de son titre. La nouvelle saison est disponible gratuitement sur PC ainsi que sur consoles Xbox et PlayStation.

Cette toute nouvelle bande-annonce catapulte les joueurs et joueuses au cœur de l’action des deux nouveaux modes de jeu, Evolution et One Flag Capture-the-Flag, mais illustre également l’outil dynamique de création de cartes.

Seul ou entre amis jusqu’à huit, vous pouvez façonner votre propre environnement de jeu à l’aide de cet outil puissant et accessible : créez des objets et placez les où bon vous semble avec les armes, spawns, blocs de construction et murs de portail qui offriront un caractère unique à votre création. La rotation assistée et l’accrochage magnétique avec le décor facilitent le placement des objets, tandis que les contrôles sont entièrement personnalisables et le duo clavier/souris parfaitement compatible. L’outil de création est à la portée de tous les joueurs, et chacun peut dès à présent laisser parler sa créativité pour concevoir la map de ses rêves.

1047 Games a également profité de cette Beta Season 1 pour repenser entièrement la carte Foregone Destruction, qui offre une fidélité visuelle AAA et un design général qui donne un excellent aperçu de ce qui attend les joueurs à l’avenir. Evolution et One Flag Capture-the-Flag font également leur apparition, portant le nombre total de modes de jeu à 21. Découvrez également le tout nouveau Battle Pass, qui propose contenus gratuits et payants permettant aux fans de personnaliser l’ensemble des éléments esthétiques de Splitgate.