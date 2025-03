Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée se laisse approcher avant sa sortie

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Une démo publique du prochain JRPG Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sera disponible le 16 mars 2025. En parallèle, une collaboration spéciale avec Tales of Graces f Remastered, un RPG de Bandai Namco Entertainment, a été annoncée.

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée s’est associé à Tales of Graces f Remastered de Bandai Namco Entertainment pour sortir un costume spécial en collaboration, qui sera disponible en DLC gratuit à une date ultérieure. Pour célébrer l’évènement, l’artiste Benitama a créé une illustration hommage mettant à l’honneur Yumia et Asbel, le protagoniste de Tales of Graces f Remastered, dans un costume assorti et collaboratif.

L’ensemble des fans souhaitant explorer l’Empire aladissien dans Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée aux côtés de l’alchimiste Yumia Liessfeldt pourront débuter leur voyage le 17 mars 2025 avec la démo publique. Allant du prologue au début de la quête principale « Exploration de la région de Ligneus », la démo présentera aux joueurs Yumia, ses compagnons, ainsi que les nouveaux systèmes de synthèse et de combat. Ils pourront également explorer les étendues de la région de Ligneus, récolter des ingrédients, construire leur propre base et bien plus encore ! Les données de sauvegarde de la démo pourront par la suite être transférées vers le jeu complet lors de la sortie du jeu.

L’heure de sortie de la démo peut varier en fonction de la plateforme :

Le 16 mars 2025 à 16h00 pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S et Xbox One.

Le 17 mars 2025 à 13h00 Steam.

En plus de l’édition Standard, les joueurs peuvent précommander deux versions physiques spéciales : la PREMIUM BOX qui comprend le jeu de base**, un artbook, une illustration originale sur toile (format B3), un CD de pistes supplémentaires et le costume exclusif d’accès anticipé pour Yumia « Alchimiste en congé ».

La SPECIAL COLLECTION BOX comprend tout le contenu de la PREMIUM BOX ainsi que :

un mouchoir de poche dans le style du bandana de l’équipe de recherche d’Aladiss

une tapisserie avec une illustration originale (format A1)

un ensemble de 6 porte-clés décoratifs en acrylique

un ensemble de 6 classeurs transparents spéciaux

une planche d’autocollants

l’adorable peluche de Yumia

et le livret officiel des nouvelles, accompagné de son livret de traduction

L’ensemble des fans qui achèteront une version physique ou numérique jusqu’à deux semaines après la sortie du jeu recevront le costume « L’acrobate des souvenirs » pour Yumia, le costume « L’objet flottant des souvenirs » pour Flammi, ainsi que l’équipement exclusif « Bande pour entraînement intensif ».

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sera disponible le 21 mars 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC via Steam, Xbox Series X|S et Xbox One. Le jeu sera doublé en japonais et des sous-titres en anglais, français, allemand et espagnol seront disponibles.