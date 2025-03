Clair Obscur: Expedition 33 dévoile ses personnages avec une nouvelle série de vidéos

Partager Facebook

Sandfall Interactive diffuse le premier épisode d’une série hebdomadaire de vidéos mettant en avant les personnages jouables de leur très attendu RPG réactif au tour par tour, Clair Obscur: Expedition 33.

Chaque personnage d’Expedition 33 dispose d’une histoire, d’une motivation et d’un arc émotionnel propres que l’on pourra découvrir pleinement à la sortie du jeu, le 24 avril prochain. Au-delà de leur arbre de compétence et de leurs armes puissantes à découvrir, chacun d’entre eux dispose aussi de mécaniques de combat uniques à maîtriser pour réussir leur mission de vaincre la Peintresse.

Cette première vidéo offre un aperçu de Gustave (doublé par Charlie Cox en anglais et Alexandre Gillet en français), un ingénieur qui a consacré sa vie à la ville de Lumiere, s’occupant de sa défense comme de ses systèmes d’agriculture. En tant que membre de l’Expédition, il dévoue sa dernière année de vie à chercher la Peintresse pour l’affronter et offrir un futur aux jeunes générations de Lumiere.

De nouveaux épisodes seront diffusés régulièrement pour mettre en avant les autres membres de l’expédition, jusqu’à la sortie du jeu. Rendez-vous sur https://www.youtube.com/@sandfallgames.

Clair Obscur: Expedition 33 sortira le 24 avril 2025. Ses précommandes sont ouvertes sur PlayStation 5, Xbox Series X|S (disponible day one sur le Xbox Game Pass) et PC via Steam et Epic Game Store.