Sony développe un système d’affichage nouvelle génération avec une technologie de traitement du signal propriétaire pour un contrôle RVB individuel des rétro-éclairages LED haute densité

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sony annonce aujourd’hui avoir développé un nouveau système d’affichage qui intègre un pilotage indépendant des LED RVB d’un rétro-éclairage LED haute densité, permettant de contrôler individuellement les trois couleurs primaires R (rouge), V (vert) et B (bleu) adaptées aux grands écrans.

Cette dalle permet d’émettre la lumière de chaque couleur RVB sélective, offrant ainsi une pureté exceptionnelle des couleurs et la possibilité de reproduire des images avec une gamme étendue de couleurs vives. De plus, ce système d’affichage est doté d’une technologie avancée de contrôle de rétro-éclairage, exclusive de Sony, conçue pour profiter au mieux des caractéristiques de la dalle. Cette technologie de contrôle du rétro-éclairage permet une reproduction fidèle des teintes délicates et des dégradés lumineux subtils sur la totalité de la surface affichée, même sur un grand écran. Sur les œuvres cinématographiques et multimédias, la subtilité des couleurs, le rendu du noir et les dégradés lumineux sont essentiels pour transmettre l’expression narrative. Ce système améliore ces éléments afin d’offrir une qualité d’image qui reflète fidèlement l’intention du créateur, aussi bien pour la production cinématographique que pour le visionnage à domicile.

Sony soutient les activités des créateurs depuis des années, également bien avec les moniteurs professionnels utilisés pour l’étalonnage des couleurs dans la production vidéo qu’avec les BRAVIA utilisés comme moniteurs de référence. Le développement du système d’affichage a profité de l’expérience et de l’expertise technique uniques acquises dans ce domaine. La production en série doit démarrer en 2025, le mais étant d’intégrer ce système dans les téléviseurs grand public et les afficheurs dédiés à la création de contenus.

Principales caractéristiques du nouveau système d’affichage

Sony a conçu le premier téléviseur LCD doté d’un rétro-éclairage par LED RVB sur toute sa surface (« full-array RGB LED ») en 2004. Depuis, la marque s’est constamment renouvelée pour améliorer la précision du contrôle du rétro-éclairage et a acquis une compréhension approfondie des caractéristiques des éléments LED. Dans le développement du nouveau système d’affichage, la technologie de contrôle du rétro-éclairage unique de Sony contribue à maximiser les performances de la dalle.

1. Gamut de couleurs étendue grâce au pilotage individuel des LED RVB

L’émission indépendante des couleurs garantit une pureté élevée des teintes, permettant de couvrir plus de 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 *[1] et environ 90 % du standard UIT-R BT.2020 *[2] .

2. Qualité d’image inédite grâce à une technologie de contrôle du rétro-éclairage entièrement nouvelle

Volume des couleurs accumulées pour une représentation plus naturelle de l’image

En associant un pilotage indépendant des LED RVB et une technologie de contrôle du rétro-éclairage propriétaire, Sony a optimisé la largeur du gamut des couleurs sur l’ensemble de l’image offrant ainsi des teintes délicates et nuancées même sur des grands écrans.

De plus, le système offre une fonction d’allocation dynamique de la puissance optimale à chaque canal RVB en fonction de la scène spécifique. Contrairement aux téléviseurs haute luminosité classiques, qui concentrent la lumière des scènes nocturnes sur les éléments clairs (comme les étoiles ou la lune) afin de renforcer l’image de luminosité, l’approche de Sony ajuste la luminance en harmonie avec la gradation des couleurs. Cela garantit que même une scène à la luminosité homogène, comme un ciel bleu profond ou un feuillage automnal rouge éclatant, est rendue avec des détails vifs et lumineux. De plus, le système peut fournir une image de luminosité *[3] à plus de 4000 cd/m², une référence déjà atteinte par les moniteurs professionnels de Sony, donnant le volume des couleurs le plus élevé de l’histoire des afficheurs de Sony.

Plage dynamique élevée et reproduction précise des dégradés

Le système d’affichage traite le signal avec rapidité et précision, à un débit élevé en 96 bits. Cela permet non seulement la production simultanée de noirs profonds et de blancs brillants, mais aussi la représentation délicate de différences de luminosité et d’ombres dans des scènes impliquant de nombreux tons intermédiaires. Ce nouveau système relève ce qui reste un défi pour les dalles OLED actuelles : le rendu de couleurs à la luminosité et à la saturation modérées. De plus, le traitement du signal haut débit permet de fournir un grand champ de vision grâce au contrôle précis des dégradés, qui permet de réduire les décalages de couleurs et la variation de luminosité lorsque le spectateur regarde du contenu de côté sur un grand écran.

Reproduction précise des couleurs par un processeur de contrôle dédié

En contrôlant individuellement la luminosité des LED RVB densément réparties, il est possible de rendre brillamment les zones lumineuses sans saturation du blanc et de reproduire délicatement les nuances tonales des zones sombres sans boucher les noirs . De plus, le système d’affichage offre une puissance de traitement et une technologie de correction des pixels approximativement doublées par rapport aux systèmes d’assombrissement local (« local dimming ») classique, ce qui permet de reproduire des nuances de couleurs subtiles et des teintes précises, sans décalage des couleurs.

Sony coopère sur le développement de processeurs de contrôle avec MediaTek Inc., un partenaire stratégique à long terme possédant une grande expérience dans le développement et la fourniture de SoC (Pentonic) pour les téléviseurs intelligents. La marque travaille également sur le développement du circuit intégré de pilotage des LED avec ROHM Co., Ltd., et sur les LED elles-mêmes avec Sanan Optoelectronics Co., Ltd. Ces partenaires soutiennent l’orientation de Sony pour la prochaine génération d’afficheurs.