Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée : une nouvelle aventure se dévoile

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans un monde ou l’alchimie est devenue taboue et est considérée comme maléfique, Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvé suit les aventures d’une jeune alchimiste, Yumia Liessfeldt, et de ses compagnons dans leur quête pour comprendre la chute de l’Empire aladissien, autrefois florissant grâce à l’alchimie. Ils devront également faire éclater la vérité cachée dans les souvenirs de cette histoire oubliée. Cette quête conduira Yumia à travers un continent en ruines tandis que, confrontée à ses souvenirs et son passé, en proie aux incertitudes, elle tracera son propre chemin pour découvrir les raisons ayant conduit au cataclysme qui a détruit Aladiss.

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée embarque les joueurs dans une quête autour du thème de la mémoire aux cotés de Yumia Liessfeldt, jeune alchimiste ayant perdue sa mère très jeune. Souhaitant découvrir la vérité sur les intentions de sa mère et l’art interdit de l’achimie, Yumia se joint à l’équipe de recherche Aladiss, où elle fera la rencontre de Viktor von Duerer et de sa jeune sœur Isla von Duerer. Se joindront à eux une mystérieuse femme, une timide demi-humaine, ainsi qu’un ancien aventurier aguerri.

Ensemble, Yumia et de ses compagnons voyageront à travers le vaste continent que fut autrefois l’Empire Aladiss, où toute civilisation a aujourd’hui disparu. Les joueurs auront à leur disposition une vaste variété d’actions et d’objet pour leur permettre d’explorer à leur guise un vaste monde ouvert composé de différents biomes, traçant leur propre chemin au travers de ces terres inconnues. Au cours de leur exploration, les joueurs pourront récolter des matériaux utiles pour la synthèse et la fabrication de nouveaux objets qui leur serviront dans leur quête, aussi bien lors de l’exploration qu’en combat.

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée proposera un gameplay de synthèse amélioré, permettant non seulement de synthétiser de nouveaux éléments à l’atelier mais également de fabriquer certains objets utiles à l’exploration sans avoir besoin de repasser par l’atelier grâce au système de « synthèse simple ». Pour la première fois dans la série, les fans auront la possibilité de créer, d’aménager et de décorer leur propre atelier grâce à la fonction « construction ».

KOEI TECMO et Gust ont fait appel à l’artiste indépendant Benitama pour la réalisation de l’illustration principale ainsi que toutes les illustrations des personnages. Spécialisé dans la réalisation d’illustrations et de conceptions de personnages pour divers jeux, principalement fantastiques, Benitama incorpore diverses références à des peintures et des sculptures tout en recherchant un équilibre entre profondeur et douceur. Son travail, caractérisé par un style monochrome, apporte une impression de fraicheur tout en faisant ressortir le charme de la série Atelier.

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sera disponible le 21 mars 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC via Steam, Xbox Series X|S et Xbox One. Le jeu sera doublé en japonais et des sous-titres en anglais, français, allemand et espagnol seront disponibles.