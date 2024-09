Nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un titre attendu sur Nintendo Switch le 26 septembre, les habitants d’Hyrule disparaissent dans des failles mystérieuses qui lacèrent le royaume. Accompagnée de Tri, une créature magique, la princesse Zelda devra entrer dans ces failles pour sauver son royaume.

Pour localiser les personnes disparues, Zelda et Tri devront explorer le monde du Néant en empruntant les failles, chacune d’entre elles menant à une destination différente. À certains endroits, ils découvriront des donjons, pleins d’ennemis et d’énigmes. Les joueurs devront faire appel aux pouvoirs combinés de Zelda et de Tri pour traverser un environnement chaotique, explorer le monde du Néant, et surmonter les défis qui les attendent.

Dans le monde du Néant, Zelda trouvera une mystérieuse épée qui lui permettra de se transformer en une puissante épéiste pour une durée limitée, et d’affronter ses ennemis en combat rapproché. Grâce à ses pouvoirs, elle pourra se frayer un chemin, terrasser seule ses ennemis et se battre aux côtés des échos. La jauge de l’épée se remplit en collectant de l’énergie dans le monde du Néant.

Hyrule abrite de nombreux personnages hauts en couleur, et certains d’entre eux seront d’une grande aide pour la princesse. Igor, par exemple, l’ingénieur en mécanique, adore créer des automates. Une fois activées, ces machines pourront déclencher de puissants effets, mais attention toutefois, car elles seront détruites si elles subissent trop de dégâts.