Atlus a profité du Xbox Games Showcase 2025 pour annoncer Persona 4 Revival

Remake du RPG moderne bien connu, Persona 4 Revival a été dévoilé lors du Xbox Games Showcase 2025 avec une première bande-annonce mettant en valeur les superbes visuels améliorés du jeu dans le cadre rural de la ville d’Inaba. Incarnez un étudiant fraîchement transféré et vivez une année marquante avec les nouveaux amis que vous rencontrerez lors de votre aventure. Très vite, des rumeurs concernant des meurtres étranges et une mystérieuse chaîne de télévision viennent bouleverser votre vie tranquille. Une porte vers d’autres mondes s’ouvre, réveillant vos pouvoirs de Persona : l’heure est venue de se battre aux côtés de vos alliés fidèles pour dévoiler la vérité.

Persona 4 Revival, la toute nouvelle version du RPG classique Persona 4 initialement sorti en 2008, arrive sur Xbox Series X|S, Windows PC et sortira day one sur Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Le jeu sera également disponible sur PlayStation 5, Steam à une date ultérieure.