Nao Games et poncle dévoilent Berserk or Die, un Hack & Slash nerveux qui mettra votre clavier à rude épreuve

Attention, le remplacement du clavier n’est pas inclus !

Dans Berserk or Die, les joueurs incarnent un soldat solitaire qui doit repousser des hordes d’ennemis sur un champ de bataille ravagé. Pour survivre, les joueurs doivent s’approvisionner auprès de marchands ambulants, s’entraîner et presser sur le plus grand nombre de touches possible sans casser leur clavier (de préférence).Les déplacements sont définis par les attaques des joueurs dans chaque niveau. Le but étant simplement de survivre à chaque assaut, ces derniers n’ont pas besoin d’atteindre une destination précise. Plus les joueurs pressent des touches, plus leurs attaques seront dévastatrices.En fonction de leurs préférences, ils pourront également utiliser des manettes, avec notamment des options d’accessibilité supplémentaires.

Berserk or Die, c’est avant tout la satisfaction de porter un coup parfaitement dosé et de voir les ennemis voler à travers l’écran dans une rafale de pixels, encore et encore.

Combattez des hordes d’ennemis en tant que dernier survivant sur des champs de bataille historiques et fantastiques

Frappez votre clavier à gauche et à droite pour attaquer. Plus vous appuyez sur des touches, plus vos attaques et vos mouvements sont puissants et impressionnants.

Le clavier ne sert pas uniquement de manette, mais devient une extension de vos mouvements, vous permettant d’affronter de nombreux ennemis avec vos propres mains.

Une fois la jauge de coups spéciaux remplie, secouez votre souris pour utiliser votre coup spécial et anéantir d’un seul coup les ennemis à l’écran.

À la tombée de la nuit, visitez les échoppes des marchands ambulants et achetez des objets magiques pour vous soigner et améliorer vos capacités.

Visitez les terrains d’entraînement pour apprendre de nouvelles compétences qui vous transformeront en une force de la nature.

Profitez de toute l’action dans un style en pixel art unique propre à Nao Shibata, le créateur du jeu.

La bande-son originale est composée par le compositeur de Vampire Survivors.

Des options d’accessibilité sont disponibles pour les commandes, en plus de la configuration principale clavier et souris.

Berserk or Die est disponible dès maintenant sur Steam au prix de 3,99€.