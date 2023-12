ATLUS dévoile de nouveaux éléments sur Metaphor: ReFantazio

Partager Facebook

Suite à la présentation de Metaphor: ReFantazio aux Games Awards (TGA) et à l’occasion d’un livestream organisé au Japon, ATLUS vient d’en dévoiler un peu plus sur les coulisses de la création de son prochain RPG fantastique. Dans cette vidéo, intitulée Creator’s Voice, le réalisateur de Metaphor: ReFantazio, Katsura Hashino, mais aussi Shigenori Soejima, Character Designer, ainsi que le compositeur Shoji Meguro, fournissent de nouveaux détails sur l’univers du jeu, le système de combat, l’utilisation de la magie et bien plus encore.

Metaphor: ReFantazio sera disponible à l’automne 2024 sur Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam.