Le troisième et dernier DLC de Wo Long: Fallen Dynasty

L’histoire de Wo Long: Fallen Dynasty se poursuit avec la sortie du DLC Vol.3, « Soulèvement à Jingxiang », alors que Yuan Shu, nourri par sa haine des humains, projette secrètement de créer un monde peuplé de démons. Les nouvelles zones incluent un village abandonné au bord de l’eau, un château mais aussi une mine abandonnée, où les victimes enlevées sont désormais transformées en démons. Un nouveau monstre arboricole, Shuyao, donnera du fil à retordre aux joueurs alors qu’ils devront se méfier des spores empoisonnées qu’il projette sur le champ de bataille à l’aide de ses longs membres en forme de branches d’arbre.

Pour aider les joueurs dans leur combat, une nouvelle catégorie d’armes, le fouet, et un nouvel Animal Totem, Chenghuang, ont été ajoutés. Ce nouvel Animal Totem ressemble à un renard blanc doté de pattes semblables à celles d’un cheval et de deux appendices pouvant s’apparenter à des cornes de dragon sortant de sa colonne vertébrale. Les joueurs pourront chevaucher Chenghuang lors des combats et attaquer leurs ennemis. Il s’agit de la première fois dans Wo Long: Fallen Dynasty qu’un personnage humain et un Animal Totem sont réunis dans l’action, permettant aux joueurs de vivre une expérience sans précédent en combattant aux cotés de l’Animal Totem.

Les autres améliorations apportées par le DLC Vol.3 incluent un nouveau niveau de difficulté, un nouveau système de stratagèmes et une extension du contenu de fin de partie l’Aventure des mille miles afin de permettre aux joueurs de progresser au-delà des niveaux 101 à 1000. L’extension ajoute également des avantages et récompenses pouvant être obtenus, tels que l’Armure Légendaire.

De plus, une mise à jour gratuite est disponible et inclut une mission de collaboration avec Nioh 2, le populaire jeu de type Soulslike des développeurs de chez Team NINJA. Cette mission de collaboration propose aux joueurs de se confronter au boss de Nioh 2, le terrible démon Mezuki. Les joueurs qui triompheront du combat, obtiendront le « Chapeau Sunekosuri » en récompense.