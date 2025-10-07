Attaquez-les tous dans le first person slasher Daimon Blades

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Streumon Studio invite les guerriers intrépides à franchir le voile entre les royaumes avec le lancement de Daimon Blades, un slasher brutal à la première personne jouable hors ligne en solo ou jusqu’à quatre en coopération en ligne.

Des combats intenses et visceraux : décimez les horribles abominations sorties d’une dimension corrompue à l’aide d’armes de mêlée acérées et dévastatrices.

Maîtrisez un arsenal Daimoniaque : récupérez et personnalisez des marteaux, épées et boucliers imprégnés par le Daimon. Ils vous offriront des pouvoirs impies redoutables et tenteront de contenir un peu la corruption qui vous gangrène.

récupérez et personnalisez des marteaux, épées et boucliers imprégnés par le Daimon. Ils vous offriront des pouvoirs impies redoutables et tenteront de contenir un peu la corruption qui vous gangrène. La coop change la donne : forgez des alliances pour faire couler le sang en groupe (jusqu’à quatre) et profiter d’une approche originale et fun du défi singulier que représente Daimon Blades.

forgez des alliances pour faire couler le sang en groupe (jusqu’à quatre) et profiter d’une approche originale et fun du défi singulier que représente Daimon Blades. Personnalisation riche et profonde : pour survivre à ces virées infernales, il vous faudra explorer, looter, crafter et faire évoluer votre champion pour le transformer en véritable bourreau de l’enfer. En mélangeant les différentes capacités, vous profiterez de styles de jeu uniques.

pour survivre à ces virées infernales, il vous faudra explorer, looter, crafter et faire évoluer votre champion pour le transformer en véritable bourreau de l’enfer. En mélangeant les différentes capacités, vous profiterez de styles de jeu uniques. Un mal daimonique maléfique : pour ne pas périr sous leurs talents, leurs crocs ou leur lame, les créatures horribles qui sortent des entrailles du chaos doivent être anéanties à tout prix.

pour ne pas périr sous leurs talents, leurs crocs ou leur lame, les créatures horribles qui sortent des entrailles du chaos doivent être anéanties à tout prix. Des surprises d’un autre monde en route pour la 1.0 : luttez pour tenir les créatures à distance et découvrir les nouveautés que Streumon vous réserve jusqu’à l’accomplissement ultime de sa vision pour Daimon Blades.

Comme le bestiaire maléfique qu’il abrite, le jeu va muter et évoluer pour devenir encore plus mortel tout au long de sa période d’Accès Anticipé sur Steam.

Daimon Blades est disponible au prix de 34,99 € avec une récompense exclusive et une réduction de lancement de 10 %.

Celles et ceux qui tenteront leur chance durant l’Accès Anticipé de Daimon Blades seront récompensés avec le bundle Secreta Secretorum, qui inclut deux skins – une arme et une armure – qui rendent hommage au titre originel de Streumon, E.Y.E: Divine Cybermancy. Un artbook au format numérique (PDF) et la bande originale (en MP3 et formats lossless) complètent le tout. Si ces deux derniers bonus seront disponibles à l’achat lors de la sortie de la version 1.0, les deux skins resteront éternellement exclusifs à l’Accès Anticipé.