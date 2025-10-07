Dark Hours, la sensation du jeu d’horreur coopératif révèle sa date de sortie

Partager Facebook

Ce thriller jouable jusqu’à quatre met en scène des braquages de haut vol qui tournent mal, perturbés par des apparitions surnaturelles terrifiantes. Après plus de 500 000 exemplaires vendus lors de son Accès Anticipé, Dark Hours passe bientôt en version 1.0 avec des tonnes de nouveautés effrayantes et un gameplay perfectionné.

Cette expérience de survie horrifique multijoueur vous invite à incarner une bande de voleurs chevronnés chargés d’organiser des casses dans des lieux hantés. Quand le braquage est interrompu par une apparition surnaturelle, votre équipe se retrouve coincée avec une entité maléfique. Oubliez votre plan si bien huilé, votre mission est désormais de survivre. Explorez et coopérez pour trouver le chemin de la sortie !

Voici un résumé du contenu et des possibilités offertes par cette version 1.0 :