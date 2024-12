Partager Facebook

C’est quoi ce pays d’assistés ? De feignasses ? » Sur le plateau des Grandes Gueules, l’avocate parisienne Sarah Saldmann s’emporte: « Le Smic, c’est déjà pas mal. » D’où l’invitation du député François Ruffin d’essayer de vivre pendant trois mois avec 1 300 €. Une comédie documentaire, avec des rires et des larmes, qui met à l’honneur ceux qui tiennent le pays debout.

Ce road movie social dresse le portrait d’anonymes avec respect, tendresse et drôlerie. Le projecteur est en effet braqué sur les smicards, véritables héros de ce film militant qui leur donne la parole et une visibilité. Le film s’achève du reste sur une séquence festive sur fond de tapis rouge avec coupes de champages qui les met en valeur comme jamais ils ne l’ont sans doute été auparavant. Tandis que Gilles Perret tient la caméra, François Ruffin se met en scène et se moque de l’avocate de droite Sarah Saldmann. On s’amuse à le voir la suivre dans cette succession de rencontres souvent très émouvantes. Une ode aux héros invisibles de notre société !

Au boulot !

Un film de Gilles Perret, François Ruffin

Distributeur : Adok Films

Durée : 84 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 4 décembre 2024