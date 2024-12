Vigor Bloodline est disponible

Partager Facebook

De sombres litanies résonnent autour de l’arbre séculaire d’Eikevjen, tandis qu’une secte émerge de l’ombre et prêche d’anciennes traditions. Pendant ce temps, les Outlanders reviennent aux fondamentaux de la survie et tentent de rebâtir une communauté toujours plus soudée. Vigor Bloodline met les joueurs au défi de choisir leur voie : participer aux sinistres rituels de la secte ou se défendre avec l’ardeur d’un bûcheron.

Cette nouvelle saison ​ introduit un certain nombre de ​ fonctionnalités, dont le crossplay sur consoles. Il réunit pour la première fois les joueurs sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, et permet également de réduire les temps de matchmaking et d’intensifier la compétition dans tous les modes de jeu. Un effet de lacération a été ajouté aux couteaux, aux pièges à ours et aux arbalètes qui infligent désormais des dégâts hémorragiques au fil du temps. Les donations et les récompenses ont également été retravaillées, et il est possible de faire l’acquisition du Bloodline Battle Pass ou du Lawkeeper Premium Pack pour mettre toutes les chances de son côté dans les Outlands.

Renouez avec vos racines dans Vigor Bloodline : participerez vous à la reconstruction des Outlands, ou choisirez vous de plonger la région dans les ténèbres ? Les Outlands ont soif de sang. Soyez prêts !

Parmi les nouveautés de Vigor Bloodline, les joueurs pourront découvrir :