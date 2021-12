Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

Grand Prix au Festival de Cannes, le film est passionnant et haletant de bout en bout. Il retrace le parcours d’un homme pris dans une spirale infernale. A l’occasion d’une permission de deux jours, Rahim accomplit un acte qui va le promouvoir au rang de héros. Puis les mêmes personnes qui l’ont hissé au sommet, vont se désolidariser et provoquer sa chute. Le récit montre comment la parole est mise en doute, comment un mensonge en entraîne un autre et comment chacun est prêt à changer son fusil d’épaule pour se tirer d’affaire. Il dénonce les rumeurs, les fake news, la puissance et l’emprise des réseaux sociaux qui font et défont les réputations. Précis et efficace, le scénario est aussi impeccable qu’implacable. L’acteur principal, Amir Jadidi, est stupéfiant et son sourire énigmatique contribue à nourrir l’ambiguïté du scénario.

Avec « Un héros », le cinéaste iranien (« Une séparation ») signe l’un des films majeurs de l’année 2021.









Un héros

Un film de Asghar Farhadi

Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanadandeh, Fereshteh Sadrorafaei

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 2h07

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 22 décembre2022