Concours : gagnez un casque de jeu sans fil Logitech G435 !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Nous mettons en concours un exemplaire du casque de jeu sans fil Logitech G435. Pour y prendre part, envoyez un courriel à l’adresse c.talaber@s2pmag.ch et indiquez dans l’objet le nom du concours. Le gagnant sera contacté par courriel. Ce concours est valable jusqu’au 30.12.2021.

Logitech G établit une nouvelle norme aujourd’hui avec un nouveau casque sans fil ultra-léger passionnant conçu pour le joueur moderne. Le nouveau casque de jeu sans fil Logitech G435 LIGHTSPEED impressionne précisément sur les points décisifs : confort, durabilité, optique, support multiplateforme et bien plus encore – et le tout au prix avantageux de 89,90 CHF.

« Avec le G435, nous avons développé notre casque de jeu le plus léger et le plus durable. Nous n’avons pas fait de compromis sur le style et la polyvalence et offrons des avantages tels que des microphones à formation de faisceau et une prise en charge multiplateforme », déclare Ujesh Desai, directeur général de Logitech G.



Pesant seulement 165 grammes, le G435 est ultra-léger et suffisamment confortable pour être porté. toute la journée. Le G435 est le bon casque pour beaucoup, mais son design coloré a été optimisé pour les têtes de petite à moyenne taille. Il dispose également d’un limiteur de volume en option.



Le G435 est le casque de jeu sans fil le plus durable que Logitech G ait conçu à ce jour. Il est certifié CarbonNeutral®, ce qui signifie que Logitech G finance des compensations carbone certifiées de haute qualité pour réduire l’empreinte carbone du produit à zéro. Les pièces en plastique sont constituées d’au moins 22% de matériaux recyclés et l’emballage en papier provient de forêts certifiées FSC TM . Ceux qui choisissent ce casque de jeu font leur part pour soutenir la gestion responsable des forêts du monde.



La combinaison du mode de jeu sans fil LIGHTSPEED 2,4 GHz et Bluetooth® à faible latence permet une connexion sans fil au PC, PlayStation, tablette ou smartphone. LIGHTSPEED Wireless est connecté via un adaptateur USB-A 2,4 GHz et offre les performances et la vitesse dont les joueurs ont besoin. Grâce au support Bluetooth®, la connexion pour les jeux, les films et la musique sur le smartphone est simple et transparente.



Les haut-parleurs de 40 mm assurent un son riche et réaliste, tandis que les microphones à double faisceau rendent l’utilisation d’un microphone sur tige superflue. Les microphones à formation de faisceau réduisent le bruit de fond et amplifient en même temps la voix pour qu’elle soit toujours au centre de l’attention.

Le nouveau casque sans fil G435 est disponible en trois variantes de couleur : noir/jaune néon, bleu/framboise et blanc cassé/lilas, afin que les joueurs puissent montrer leur style individuel. Le G435 comporte également de petits détails tels que des marquages ​​en braille pour les côtés gauche et droit du casque qui permettent aux personnes malvoyantes d’identifier plus facilement les côtés.



Prix ​​et disponibilité

Le casque gaming filaire Logitech G435 sera disponible en magasin à partir de septembre pour CHF 89.90 PDSF. Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Web ou sur notre blog .

[caldera_form id= »CF60dc22cd72a4e »]