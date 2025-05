Au-delà de la finesse : lancement mondial du Galaxy S25 Edge le 13 mai

Partager Facebook

La prochaine étape du développement de Galaxy est imminente : le 13 mai, Samsung présentera dans le monde entier le dernier né de la série Galaxy S, le Galaxy S25 Edge ultra-fin.

Avec le Galaxy S25 Edge, Samsung lance le 13 mai un compagnon IA performant et une merveille technique qui offre des performances de pointe dans un boîtier ultra-mince.

Le dernier membre de la série Galaxy S est bien plus qu’un smartphone mince. Il pose de nouveaux jalons pour ce qui est possible avec un smartphone et annonce la prochaine ère de croissance pour le secteur de la téléphonie mobile.

Malgré sa forme ultra-mince, l’objectif grand-angle de 200 MP du Galaxy S25 Edge permet de prolonger l’expérience photographique emblématique de Galaxy et, grâce à l’IA, ouvre aux utilisatrices et utilisateurs de nouvelles possibilités créatives dans tous les domaines de la photographie mobile, de la prise de vue au partage en passant par l’édition.

Le 13 mai à 2 h 00, assistez en ligne au lancement par Samsung du Galaxy S25 Edge, la prochaine étape de développement de Galaxy. Le livestream sera diffusé sur Samsung.com , dans la Samsung Newsroom et sur la chaîne YouTube de Samsung .