Nouvelle date de sortie pour Killing Floor 3

Suite au report du jeu, initialement prévu le 25 mars 2025, l’équipe de développement a pris le temps d’améliorer le titre en fonction des retours de la communauté. Depuis, le studio communique régulièrement sur ses avancées au niveau du design, des visuels, de l’interface et des animations. De prochains aperçus seront partagés sur le forum officiel du jeu et sur ses réseaux sociaux afin d’assurer une communication transparente et pour réaffirmer l’engagement des équipes à rester à l’écoute des joueurs. Les précommandes numériques des éditions Standard, Deluxe et Elite Nightfall ont été réactivées et sont disponibles sur ces plateformes.

Killing Floor 3 est la prochaine itération de la légendaire série de FPS d’action/horreur en coopération. En 2091, soit 70 ans après les événements de Killing Floor 2, la mégacorporation Horzine a conçu l’armée ultime : une horde obéissante de monstres issus de la bio-ingénierie appelés Zeds. Désormais, le seul obstacle entre ces créations infernales et l’avenir de l’humanité est le groupe rebelle Crépuscule. Ce FPS intense met les joueurs dans la peau d’un spécialiste de Crépuscule, rejoignant jusqu’à cinq coéquipiers pour combattre dans un futur dystopique ravagé par la guerre, survivre à des vagues incessantes de Zeds, débloquer de nouvelles compétences et assembler un arsenal ultime.

Développé et édité par Tripwire Interactive, Killing Floor 3 est actuellement en développement et sortira le 24 juillet 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.