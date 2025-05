Le meilleur de l’immersion audio avec Razer Clio, l’accessoire indispensable pour sa chaise gaming

Partager Facebook

Créer une installation audio surround peut s’avérer complexe mais avec le Razer Clio, c’est un jeu d’enfant : il peut à la fois être utilisé comme un haut-parleur principal qui fonctionne de manière autonome avec un son clair et puissant, ou appairé avec d’autres haut-parleurs via Synapse 4 pour une expérience surround encore plus immersive.

Grâce à ses deux haut-parleurs judicieusement intégrés pour plonger l’utilisateur au cœur de l’action, le Razer Clio délivre des performances acoustiques supérieures. Il garantit un son clair et sans distorsion, même si l’on n’est pas parfaitement placé au centre, offrant ainsi une expérience sonore immersive pour les jeux, les films ou la musique.

Les joueurs profiteront d’une restitution sonore exceptionnelle pour une immersion totale grâce à un accessoire qui s’intègre parfaitement à leur setup. Le fun reste maximal, même sans casque.

Voici les fonctionnalités principales du Razer Clio :

Une immersion totale : THX Spatial Audio propulse l’immersion vers de nouveaux sommets grâce à des modes d’élargissement acoustique permettant une restitution sonore fidèle. Entre le son surround avancé de THX et ses deux haut-parleurs à large bande de 43 mm, Razer Clio offre un rendu sonore dynamique et réaliste pour une expérience d’écoute immersive, où le divertissement prend vie sous tous les angles.

les deux haut-parleurs intégrés offrent un son de haute qualité et une expérience de jeu immersive digne d'un casque, sans les risques de fatigue liés à son poids. L'inclinaison des enceintes dirige le son directement vers les oreilles pour une expérience d'écoute unique. Le Razer Clio peut être utilisé comme haut-parleur principal et autonome ou associé à d'autres appareils pour servir de haut-parleur arrière, créant ainsi une expérience de son surround 5.1 dynamique qui améliore le jeu et le divertissement.

le Razer Clio se connecte facilement aux différents appareils pour jouer sur PC et consoles avec une latence ultra-faible grâce à la technologie Razer HyperSpeed Wireless, ou via Bluetooth pour les appareils Android et iOS.

le coussin d'appui-tête intègre une mousse à mémoire de forme épaisse et dense. Le crâne et le cou profitent d'un soutien total pour un confort d'écoute permanent. Grâce à ses sangles en nylon ajustables, le Razer Clio est compatible avec la plupart des chaises gaming dotées d'un dossier haut.

les joueurs se délient de tous câbles avec une autonomie allant jusqu'à 14 heures et profitent ainsi d'une expérience de divertissement ininterrompue avec une seule charge.

Dans le cadre de son mouvement #GoGreenWithRazer et de son engagement pour un avenir plus durable, ainsi que dans la poursuite de ses efforts de décarbonation, aucun câble USB-C ne sera inclus dans la boîte du Razer Clio. L’accessoire se recharge via un câble USB-C standard afin que les utilisateurs puissent réutiliser leurs câbles.

Le Razer Clio marque une avancée majeure dans les technologies audio dédiées au jeu, offrant une solution polyvalente et immersive pour les joueurs en quête d’un son de haute qualité sans avoir besoin de recourir à un casque. Avec son design innovant et son engagement en faveur d’un monde plus durable, le Razer Clio entend définir un nouveau standard audio pour le jeu.

Razer Clio : $229.99 USD / 199,99 € MSRP

Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés à partir du 16 mai 2025.