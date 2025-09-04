Audi Concept C: manifestation d’une  nouvelle philosophie de design 

Partager Facebook

C’est la première mondiale de l’Audi Concept C: une voiture de sport entièrement électrique à deux sièges qui incarne la nouvelle philosophie de design d’Audi et ouvre la voie vers l’avenir. Dans tous les domaines, le concept-car est synonyme de réduction radicale à l’essentiel: le vertical frame réinterprète l’histoire de la marque. Associé à une signature lumineuse individuelle composée de quatre éléments, il façonne le nouveau visage de la marque. Le concept de toit allie les avantages d’un cabriolet à l’essence d’une forme de carrosserie monolithique. Dans l’habitacle, des matériaux haut de gamme témoignent d’une précision jusque dans les moindres détails. Le design minimaliste libère l’habitacle de toute distraction. Des solutions Shy Tech et des commandes physiques tactiles garantissent une expérience utilisateur intuitive et émotionnelle.

Visuellement, l’Audi Concept C incarne le minimalisme athlétique: sa forme épurée respire la précision et la puissance. L’interaction entre des surfaces pleines et réduites, divisées par une ligne continue, crée de la tension et définit l’essence de l’architecture spatiale.

Le vertical frame définit l’avant

Le vertical frame est au centre du nouvel avant. C’est à partir de là que se développe l’ensemble du véhicule. Avec sa forme clairement droite, inspirée de l’Auto Union Type C (1936) et de la troisième génération de l’Audi A6 (2004), le cadre orienté verticalement incarne la présence et l’identité. Interprétation progressiste de l’histoire d’Audi, il met en scène la marque aux quatre anneaux et intègre des technologies d’avenir. Une ligne d’épaulement solide définit le volume de cette voiture de sport deux places, tandis que les proportions résultent de l’architecture de la batterie centrale. La ligne de toit s’étend loin vers l’arrière et repose sur la carrosserie. Pour la première fois, Audi mise sur un hardtop rétractable électriquement pour un roadster. Il se compose de deux éléments de toit qui suivent la forme monolithique du véhicule tout en offrant un plaisir de conduite dégagé. À l’arrière, des surfaces claires et des joints horizontaux soulignent le caractère sportif du véhicule.

L’Audi Concept C est une nouvelle signature lumineuse composée de quatre éléments disposés horizontalement dans chaque phare avant et chaque feu arrière. De jour comme de nuit, cet élément de design définit l’identité visuelle d’Audi et confère une présence incomparable sur la route. L’extérieur est de couleur «Titanium». Cette couleur respire l’élégance chaleureuse et technique et s’inspire du métal qui lui a donné son nom: un matériau qui incarne précision, légèreté et puissance.

Atmosphère haut de gamme dans l’habitacle

Entre les surfaces à l’aspect architectural et les formes géométriques claires de l’habitacle, l’habitacle offre de la place pour deux personnes. En même temps, le conducteur se place habilement au centre de l’attention. Des interrupteurs et des boutons en aluminium anodisé associés à l’incomparable «clic Audi» assurent une sensation de commande tactile alliée à une qualité mécanique. Le volant est au cœur de l’expérience de commande: sa forme arrondie, ses éléments haptiques haut de gamme et ses anneaux Audi entièrement métalliques au centre sont fabriqués avec une extrême précision technique. Ensemble, les matériaux créent une atmosphère claire et de grande qualité. Le titane, alliage léger, inspire également la palette de couleurs de l’habitacle. Leurs tons s’harmonisent à la perfection. Les matériaux naturels font passer l’impression générale chaleureuse et haut de gamme à un niveau inédit. L’éclairage d’ambiance indirect avec des températures de lumière proches de la nature met en valeur les matériaux et souligne l’allure physique du design.

Shy Tech garantit une expérience utilisateur intuitive

La technologie permet le progrès. Dans l’Audi Concept C, elle est disponible à tout moment, mais ne s’impose jamais. L’expérience utilisateur fluide associée à des technologies intelligentes fait appel à tous les sens. Le concept de commande et les écrans suivent également la nouvelle philosophie de design. Placé au centre, un écran rétractable de 10,4 pouces offre toutes les informations pertinentes de manière intuitive, adaptée à la situation et au contexte. Associé aux éléments de commande tactile situés sur le volant et la console centrale, le design souligne la clarté et la précision de la commande. Les points d’interaction sont placés exactement là où les utilisatrices et utilisateurs les attendent.

Pionnier d’un nouvel avenir pour Audi

À l’avenir, les modèles Audi se concentreront désormais encore plus sur l’essentiel: une combinaison unique de clarté, de technologie, d’intelligence et d’émotions. Avec sa nouvelle philosophie de design, l’Audi Concept C symbolise un moment décisif dans l’histoire de la marque aux quatre anneaux. Il donne un aperçu d’un futur modèle de série et inspirera durablement d’autres modèles.