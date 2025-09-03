007 First Light arrive le 27 mars, une première vidéo de gameplay dévoilée

Partager Facebook

Lors d’une présentation exclusive durant le PlayStation State of Play, les joueurs ont pu découvrir pour la première fois l’aspirant espion en action, dans cette histoire originale et unique, qui revisite les origines de James Bond.

Cette présentation de gameplay a offert un avant goût des lieux que les joueurs pourront explorer dans 007 First Light, dévoilant notamment une mission sous couverture lors d’un tournoi d’échecs exclusif en Slovaquie, ainsi que l’infiltration de Bond dans un somptueux gala à Kensington à Londres. Ces deux missions ne représentent qu’un aperçu des lieux prestigieux et inédits dans lesquels Bond devra apprendre à se fondre dans la masse, alors qu’il découvre le monde de l’espionnage.

Au cœur du gameplay de 007 First Light se trouve l’Approche Créative. Fort de son expertise dans le genre de l’espionnage, le studio a développé une expérience Bond qui permet aux joueurs d’atteindre leurs objectifs en utilisant différents ensembles de compétences, allant de la furtivité pure à l’action directe, ou en combinant les deux avec un peu d’improvisation :

Spycraft : la furtivité et l’observation sont aussi puissantes que n’importe quelle arme de l’arsenal de Bond. Qu’il s’agisse d’écouter des conversations importantes, de voler des objets essentiels, d’inspecter l’environnement à la recherche d’indices cachés, ou de recueillir des informations cruciales, ces mécaniques ouvrent de nouvelles voies et opportunités dans chaque mission.

: la furtivité et l’observation sont aussi puissantes que n’importe quelle arme de l’arsenal de Bond. Qu’il s’agisse d’écouter des conversations importantes, de voler des objets essentiels, d’inspecter l’environnement à la recherche d’indices cachés, ou de recueillir des informations cruciales, ces mécaniques ouvrent de nouvelles voies et opportunités dans chaque mission. Instinct est une fonctionnalité signature du gameplay de 007 First Light, offrant aux joueurs une ressource polyvalente pour renverser la situation dans n’importe quelle circonstance. Bond peut utiliser son instinct pour amener ses ennemis à se retrouver dans des situations vulnérables, se tirer d’affaire en bluffant lorsqu’il est repéré, ou aiguiser sa concentration pour gagner en précision et en puissance lors des combats. Cette mécanique reflète la vivacité d’esprit et la capacité d’adaptation de Bond, permettant aux joueurs de réagir aux imprévus avec style et maîtrise.

est une fonctionnalité signature du gameplay de 007 First Light, offrant aux joueurs une ressource polyvalente pour renverser la situation dans n’importe quelle circonstance. Bond peut utiliser son instinct pour amener ses ennemis à se retrouver dans des situations vulnérables, se tirer d’affaire en bluffant lorsqu’il est repéré, ou aiguiser sa concentration pour gagner en précision et en puissance lors des combats. Cette mécanique reflète la vivacité d’esprit et la capacité d’adaptation de Bond, permettant aux joueurs de réagir aux imprévus avec style et maîtrise. Les gadgets de la section Q sont au cœur de l’arsenal de Bond dans 007 First Light et sont intégrés en continu au gameplay. Qu’il s’agisse de pirater ou de crocheter des serrures, de créer des diversions ou de neutraliser des cibles, ces outils polyvalents ouvrent de nouvelles possibilités en matière de furtivité, de diversion et d’improvisation tactique dans toutes les missions. Au fil de leur progression, les joueurs débloqueront de nouveaux gadgets, enrichissant ainsi leur équipement et leurs stratégies pour faire face aux défis qui les attendent.

de la section Q sont au cœur de l’arsenal de Bond dans 007 First Light et sont intégrés en continu au gameplay. Qu’il s’agisse de pirater ou de crocheter des serrures, de créer des diversions ou de neutraliser des cibles, ces outils polyvalents ouvrent de nouvelles possibilités en matière de furtivité, de diversion et d’improvisation tactique dans toutes les missions. Au fil de leur progression, les joueurs débloqueront de nouveaux gadgets, enrichissant ainsi leur équipement et leurs stratégies pour faire face aux défis qui les attendent. Les combats dans 007 First Light sont conçus pour être rapides, fluides et fidèles au personnage de Bond, mêlant tirs à distance précis, combats au corps à corps viscéraux et un système d’escalade unique qui reflète son usage mesuré de la force. Dans les combats rapprochés, Bond peut effectuer des neutralisations dynamiques, des projections et des parades spectaculaires et dignes du cinéma, en tirant souvent parti de l’environnement. Lorsque les ennemis recourent à la force meurtrière, Bond obtient son permis de tuer, débloquant son expertise en matière de tir avec des armes à feu qui s’intègrent parfaitement dans le déroulement de l’action. Cette alternance entre combat à distance et combat au corps à corps, enrichie par les gadgets de Bond, garantit que chaque confrontation reste personnelle, réactive et fidèle à l’imaginaire de 007.

Patrick Gibson (Dexter: Original Sin, The OA) a annoncé le casting des acteurs de doublage et de la motion capture pour 007 First Light et a confirmé qu’il incarnera James Bond dans le jeu. Les personnages emblématiques de 007, tels que M (Priyanga Burford), Q (Alastair Mackenzie) et Miss Moneypenny (Kiera Lester), seront également présents, aux côtés de nouveaux personnages, dont le mentor de Bond, John Greenway (Lennie James – Fear the Walking Dead, Save Me), et Miss Roth (Noemie Nakai).

« Avec 007 First Light, nous créons une expérience James Bond totalement originale, qui allie la tension de l’espionnage au spectacle grandiose qui fait la renommée de la franchise », a déclaré Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive. « Le gameplay s’appuie sur notre approche signature du design immersif, combinant furtivité, action et créativité spécialement conçue pour Bond. »

En plus de la liberté offerte par l’Approche Créative, 007 First Light propose des cinématiques spectaculaires caractéristiques de la franchise Bond. Comme le montre la présentation approfondie du gameplay, les joueurs vivront des moments palpitants et haletants : courses-poursuites à grande vitesse, fusillades spectaculaires, combats à bord d’un avion piraté et sauts dans le vide. Ces scènes époustouflantes ont été conçues pour retranscrire le danger, l’élégance et le spectaculaire propre à l’univers de Bond, tout en illustrant son évolution en agent d’élite capable de relever tous les défis qui se présentent à lui.

007 First Light sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC à 69,99 €. Les joueurs qui précommanderont 007 First Light, quelle que soit l’édition choisie, bénéficieront gratuitement d’une mise à niveau vers l’édition Deluxe de 007 First Light. La mise à niveau vers l’édition Deluxe de 007 First Light comprend un accès anticipé de 24 heures, quatre skins d’objets : le briquet resplendissant, les oreillettes resplendissantes, le téléphone resplendissant et le stylo resplendissant, un skin d’arme exclusif, ainsi que quatre tenues : Jour des morts, Explorateur du désert, Ancre silencieuse et Agent élégant.

007 First Light – Deluxe Edition sera disponible dès sa sortie sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC à 79,99 €.

007 First Light – Specialist Edition sera proposé en exclusivité sur Amazon.com, avec un boitier unique, ainsi qu’une tenue originale exclusive pour Bond, le smoking classique, pour encore plus de style.

007 First Light – Legacy Edition sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC à 299,99 €. Il comprend le jeu complet, le contenu de l’édition Deluxe, un skin d’arme exclusif “Pistolet Doré”, la tenue : « Costume d’or et d’obsidienne », une figurine du « Pistolet Doré » avec socle et compartiment secret, un certificat d’authenticité et un boîtier Steel Case aimanté.

007 First Light est prévu pour le 27 mars 2026.