Avec Denza, BYD affiche ses ambitions haut de gamme sur le Vieux Continent

Le mastodonte chinois de l’électromobilité, BYD (Build Your Dreams), amorce une nouvelle phase de son expansion internationale en opérant une entrée très remarquée sur le marché européen via sa marque premium Denza. Principal rival mondial de Tesla dans le domaine des véhicules électriques, BYD a écoulé l’an passé plus de 4,2 millions d’unités à l’échelle planétaire, dont la grande majorité – plus de 90 % – a été absorbée par le marché domestique chinois.

Avec le lancement de Denza, l’industriel de Shenzhen entend franchir un cap stratégique en s’attaquant à un marché européen particulièrement dynamique en matière de mobilité électrique. Initialement fruit d’une coentreprise avec le constructeur allemand Mercedes-Benz, Denza est désormais entièrement passée sous le giron de BYD, qui compte faire de cette enseigne le fer de lance de son offensive sur le segment premium en Europe.

Cette marque positionnée sur le haut de gamme vise à rivaliser avec les constructeurs automobiles historiques les plus prestigieux du continent. Les premiers modèles Denza devraient faire leur apparition sur les routes européennes d’ici la fin de l’année, avec en tête d’affiche une version 100 % électrique du Z9 GT – un break à vocation sportive délivrant une puissance impressionnante de 1000 chevaux. Une déclinaison hybride est quant à elle attendue pour le début de l’année 2026, venant étoffer une gamme qui s’annonce ambitieuse.

Bien que les contours précis de la grille tarifaire restent encore à définir, il est d’ores et déjà acquis que les prix s’inscriront au-delà du seuil des 72 000 euros – un montant qui surpasse le tarif du modèle le plus onéreux actuellement proposé par BYD sur le marché européen. Ce positionnement clairement premium illustre la volonté du groupe chinois de se mesurer directement aux ténors du luxe automobile européen.

Alfredo Altavilla, conseiller spécial de BYD pour les affaires européennes, a récemment souligné le rôle stratégique que jouera Denza dans le déploiement technologique du groupe. Selon lui, les innovations développées sous cette bannière haut de gamme auront vocation à essaimer progressivement vers les modèles de plus grande diffusion, contribuant ainsi à faire de Denza un véritable laboratoire d’avant-garde pour l’ensemble du portefeuille BYD.

En misant sur l’excellence technologique et le raffinement de ses modèles, BYD espère séduire une clientèle exigeante, notamment parmi les jeunes consommateurs férus de technologies de pointe et attachés aux valeurs de durabilité portées par la mobilité électrique.

Afin de soutenir cette stratégie ambitieuse sur le continent européen, le constructeur prévoit d’implanter une première unité de production en Hongrie, dont l’inauguration est programmée pour octobre 2024. Une seconde usine, située en Turquie, viendra compléter ce dispositif industriel à l’horizon 2026. À terme, ces infrastructures permettront à BYD d’atteindre une capacité de production annuelle de 500 000 véhicules sur le sol européen.

Dans l’immédiat, toutefois, les premiers exemplaires Denza destinés à l’Europe seront assemblés en Chine avant d’être exportés. Cette approche transitoire témoigne de l’importance que le groupe accorde à la production locale, gage de compétitivité et de réactivité face à une demande en constante progression.