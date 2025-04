Sony enrichit sa gamme ULT Power Sound avec trois nouvelles enceintes

Partager Facebook

Sony présente aujourd’hui l’extension de sa gamme « ULT POWER SOUND », conçue pour donner l’impression d’être au premier rang d’une salle de concert. Sous le slogan « Massive Bass. Ambiance ultime . », les ULT POWER 9 , ULT TOWER 9AC , ULT FIELD 5 et ULT FIELD 3 sont faites pour les amoureux de la musique : d’une simple pression sur le bouton ULT , les enceintes offrent une expérience audio à couper le souffle avec des basses puissantes et un son dynamique. Le pack ULTMIC1 , composé de microphones sans fil compatibles avec la série « ULT POWER SOUND », rejoint également la gamme.

Les basses spectaculaires et le son plus puissant des ULT TOWER 9 et ULT TOWER 9AC :

Les enceintes festives ULT TOWER 9 et ULT TOWER 9AC offrent des basses spectaculaires et une pression acoustique inégalée. Avec ULT TOWER 9 sans fil , la musique est disponible partout, tandis que ULT TOWER 9AC , alimenté sur secteur, offre un son encore plus profond. Une pression sur le bouton ULT donne accès à deux modes de basses excitants : ULT1 pour une profondeur accumulée dans les fréquences les plus basses et ULT2 pour des basses puissantes et percutantes. La fête s’étend par ailleurs jusqu’aux recoins de la pièce grâce au 360° Party Sound. Les ULT TOWER 9 et ULT TOWER 9AC disposent de quatre haut-parleurs d’aigus qui offrent un son clair aussi bien à l’avant qu’à l’arrière de l’enceinte, avec deux haut-parleurs de médiums pour renforcer la clarté des voix. Elles intègrent également le X-Balanced Speaker Unit de Sony pour garantir un son clair et puissant. Ainsi, les enceintes assurent la propagation du son afin de ressentir pleinement la puissance de la musique où vous soyez dans la pièce.

La fête ne s’arrête jamais grâce à l’autonomie de la batterie de ULT TOWER 9 , jusqu’à 25 heures 1 , tandis que ULT TOWER 9AC , sans batterie intégrée, dispose d’un secteur d’alimentation pour une pression acoustique plus puissante. La poignée permet de transporter ou de soulever facilement les ULT TOWER 9 et ULT TOWER 9AC , et les roulettes stables permettent également de les faire rouler afin que vos morceaux favoris vous suivent où que vous alliez.

ULT TOWER 9 et ULT TOWER 9AC ne se contentent pas de jouer de la musique : elles transforment l’espace en véritable expérience festive. Les 360° Party Lights créent un éclairage synchronisé 2 qui permettent de communiquer jusqu’à 100 enceintes compatibles en synchronisant facilement et simultanément la musique et la lumière pour une atmosphère festive quel que soit l’endroit choisi.

ULT TOWER 9 et ULT TOWER 9AC proposent également des fonctions pratiques et amusantes telles que les entrées karaoké et guitare, ainsi que la fonction exclusive TV Sound Booster qui permet de profiter d’une expérience sonore audiovisuelle améliorée, aussi bien en regardant des concerts en direct que pour des films.

Emporter sa musique partout avec les ULT FIELD 5 et ULT FIELD 3 :

ULT FIELD 5 et ULT FIELD 3 disposent d’une bandoulière pour emporter facilement sa musique avec soi.

ULT FIELD 5 offre une expérience musicale supérieure, avec des basses renforcées puissantes, tandis que ULT FIELD 3 fournit des basses puissantes dans un boîtier compact.

Vivez l’immersion de « ULT POWER SOUND » grâce aux ULT FIELD 5 et ULT FIELD 3, conçus pour fournir des basses améliorées qui vous immergent en profondeur dans chaque morceau, d’une simple pression sur le bouton ULT. ULT FIELD 5 dispose de deux types de basses puissantes : ULT1 pour une profondeur accumulée dans les plus basses fréquences et ULT2 pour des basses puissantes et percutantes. Sur ULT FIELD 3 , vous pouvez activer l’ULT POWER SOUND d’une pression sur le bouton ULT pour améliorer les basses.

Les technologies de ULT FIELD 5 collaborent en harmonie pour renforcer la qualité sonore. Le X-Balanced Speaker Unit produit un son clair et puissant, avec un haut-parleur d’aigus qui offre un son précis et étendu dans les hautes fréquences. Les radiateurs passifs sont optimisés pour améliorer les basses.

ULT FIELD 3 offre une puissance améliorée sans nuire à la clarté. Le haut-parleur profite d’une structure active à deux voies, qui incorpore un haut-parleur de basses et un haut-parleur d’aigus afin d’offrir un son puissant et des voix d’une clarté cristalline. De plus, la disposition des radiateurs passifs latéraux a été optimisée pour améliorer le son des basses.

La bandoulière amovible est parfaite pour la vie nomade. Elle permet de transporter l’enceinte de diverses manières, sur soi ou suspendue à un endroit idéal pour projeter du son là où vous en avez besoin. Elle est parfaite pour les aventures à vélo, en skateboard ou à pied 1 . Avec ULT FIELD 5 et ULT FIELD 3 , il est possible de choisir la couleur accordée à son look, du Noir au Blanc Cassé en passant par la teinte supplémentaire Gris Forêt pour ULT FIELD 3 .

Prolongez l’énergie jusqu’au bout de la nuit avec l’impressionnante autonomie de la batterie jusqu’à 25 heures 2 de ULT FIELD 5 , tandis que ULT FIELD 3 offre jusqu’à 24 h d’alimentation continue 3 .

Avec les classifications de résistance à l’eau et aux poussières IP66 et IP67 4 , ​ULT FIELD 5 et ULT FIELD 3 sont prêtes pour l’écoute au bord de la piscine, au parc ou n’importe où, peu importe que la surface soit poussiéreuse – et vous pouvez aussi les laver 5 . Les enceintes résistent également à l’eau salée, ce qui vous permet de profiter de la musique à la plage.

Les 360° Party Lights sont également intégrés à ULT FIELD 5 pour donner vie à votre fête, tandis que les deux modèles disposent également d’autres fonctions pratiques telles que Party Connect, la connexion multipoint, l’appareillage rapide Bluetooth® 6 et un port de chargement USB.

Révélez l’artiste en vous avec ULTMIC1

ULTMIC1 rejoint également la gamme ULT POWER SOUND. Que ce soit pour une performance en solo ou pour un duo avec un ami, montez sur scène avec sûr ULTMIC1 et profitez d’un son incroyable à coup. Chantez vos coups de cœur avec des voix d’une clarté cristalline et plongez-vous dans la joie du karaoké. Conçu pour s’associer facilement avec les enceintes de la série ULT POWER SOUND, cet ensemble permet de connecter instantanément deux micros sans fils d’excellente qualité en insérant leurs récepteurs dans le port micro, assurant ainsi une clarté des voix exceptionnelle.

Partenariat avec la superstar mondiale Post Malone

Sony collabore avec la superstar mondiale Post Malone pour le lancement de la nouvelle série « ULT POWER SOUND », dans le cadre de la campagne de marque audio « For The Music ». Post Malone, un des artistes les plus influents et défiant les genres de sa génération, incarne l’esprit d’authenticité, de créativité et de connexion – des valeurs au cœur de l’approche de Sony en termes d’innovation audio. « J’ai toujours voulu que la musique soit personnelle, et ce partenariat avec Sony est une occasion de créer quelque chose qui rapproche les gens de la musique de manière authentique », explique Post Malone. « Cette gamme ULT POWER SOUND est incroyable : tout le monde devrait vraiment ressentir ça. » La collaboration démarre ce mois-ci avec le lancement des nouveaux « ULT POWER SOUND ». Des détails supplémentaires sur ce partenariat seront annoncés dans les prochains mois.

En pensant à l’environnement

La gamme ULT POWER SOUND est conçue pour fournir un son puissant tout en pensant à l’environnement. Aucun plastique n’est utilisé dans les matériaux d’emballage 7 des ULT FIELD 5, ULT FIELD 3 et ULTMIC1 . Cela reflète la volonté de Sony de réduire l’impact environnemental de ses produits et de ses pratiques.

Prix ​​et disponibilité

ULT TOUR 9est disponible à un prix de vente conseillé de 999 CHF.

ULT TOWER 9AC est à un prix de vente conseillé de 699 CHF.

ULT FIELD 5est disponible à un prix de vente conseillé de 299 CHF.

ULT FIELD 3est disponible à un prix de vente conseillé de 199 CHF.

ULTMIC1 est disponible à un prix de vente conseillé de 139 CHF.