Avec « Le témoin », Joy Sorman continue d’explorer les « lieux communs» où sévit la violence sociale. Après une gare (« Paris Gare du Nord »), les logements insalubres (« L’Inhabitable ») ou encore un hôpital psychiatrique (« A la folie »), l’autrice nous emmène à l’intérieur du palais de justice de Paris et de ses salles d’audiences. Le récit se déroule à la troisième personne du singulier. On découvre les coins et recoins de cette institution judiciaire à travers le regard de l’étrange personnage de Bart, fraîchement licencié, qui vit clandestinement au Palais. D’allure classique et d’un air convenable, il passe inaperçu. La nuit, il se cache dans un faux plafond et le jour il passe d’une audience à l’autre, d’une Chambre à l’autre. Que ce soit des comparutions immédiates, des affaires familiales, des infractions liées au terrorisme ou du pénal général, tout l’intéresse. On y suit de manière détaillée toute une variété d’affaires (vol à la tire, violence familiale, trafic de cannabis, délits routiers, etc…), on assiste aux défilés des avocats, des plaignants, des mis en cause, des témoins, des juges et des procureurs, à leurs prises de paroles respectives. Les cas sont saisis sur le vif et le lecteur est immergé dans le déroulé des audiences. Le dispositif mis en place permet également à Joy Sorman d’interroger et de jeter une lumière crue sur le conflit des classes sociales, la détresse humaine, la manière dont se rend la justice, les sanctions, le manque de moyens ou encore le nombre vertigineux d’affaires à juger.

Très bien documenté, ce roman profondément humain aux allures de documentaire nous offre une plongée passionnante dans les lieux où se rend la justice!