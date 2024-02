Jeux mobiles, la Chine en force

Partager Facebook

Contrairement au secteur de la vente de smartphones, qui traverse une crise depuis au moins deux années, le marché des jeux vidéo respire la pleine santé. Celui-ci a connu une croissance significative en 2023 avec une progression évaluée à 6 % par rapport à l’année dernière.

Ce qui a permis au secteur de rapporter, au cours de l’année écoulée, près de 166 milliards de dollars. Au sein de cette vaste industrie, le secteur des jeux mobiles se distingue, avec 85,76 milliards de dollars, dont la moitié est dominée par des entreprises chinoises.

Selon le China Game Industry Research Institute, les jeux mobiles chinois ont été exportés vers plus de 200 pays et régions, avec une croissance de 14,2 % par rapport à 2022. Parmi les 100 entreprises générant de revenus à l’échelle mondiale dans ce domaine, l’on retrouve 52 entreprises chinoises. Tencent Games, qui est la plus grande entreprise de jeux vidéo au monde, a rapporté à elle seule, 14,13 milliards de dollars.

Cette domination chinoise s’explique en grande partie par la capacité de l’Empire du Milieu à offrir des jeux de qualité. Pour ce faire, les entreprises chinoises misent énormément sur l’introduction de fonctions innovantes. Elles font également appel à des stratégies efficaces d’expansion des marchés et des marques.

Après avoir longtemps misé sur les jeux de stratégie, qui dominent encore leurs exportations de jeux mobiles, les entreprises chinoises s’orientent de plus en plus vers les jeux occasionnels. Ces derniers sont passés de 0,6 % à 5,1 % de part de marché en l’espace de trois ans.

Malgré ce succès probant, tout n’est pas parfait, loin de là. Les revenus à l’étranger des jeux autodéveloppés par les développeurs chinois ont chuté de 5,65 % pour atteindre 16,366 milliards de dollars. Les principaux marchés pour les jeux mobiles chinois, notamment les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, ont encore contribué à plus de la moitié des recettes de la Chine à l’étranger.

Ce qui représente un important défi pour les entreprises chinoises. Celles-ci doivent aussi faire face à concurrence internationale féroce ainsi qu’à l’augmentation des coûts d’acquisition des utilisateurs. Elles doivent aussi lutter pour une localisation efficace en raison d’une pénurie de talents locaux.

Pour surmonter les difficultés liées à l’expansion de leurs produits à l’étranger, plus de 60 % des entreprises chinoises interrogées mettent l’accent sur l’exploitation à long terme des produits. Environ deux tiers d’entre elles ont recours à des partenariats de marque ou de propriété intellectuelle pour attirer les utilisateurs internationaux. Ces stratégies, associées à la prise en compte des préférences régionales et à l’adoption de technologies avancées telles que l’IA et les moteurs de jeu améliorés, sont essentielles pour les développeurs chinois qui cherchent à maintenir leur position dominante et à réussir sur le marché mondial.