Avec sa finesse, le Razer Blade 14 s’impose déjà comme un incontournable

Cette nouvelle mouture a été complètement repensée pour offrir des performances de haute volée dans un châssis encore plus compact. Le Blade 14 est l’ordinateur portable gaming de 14 pouces le plus fin de la marque à ce jour. Grâce au nouveau design de son système de refroidissement à chambre à vapeur, le Blade 14 conserve un format ultrafin tout en délivrant des performances maximales grâce à son GPU pour PC portables allant jusqu’à la NVIDIA GeForce RTX 5070 et son processeur AMD Ryzen AI 9 365. Il est également doté d’un superbe écran OLED 3K 120 Hz, de nombreuses options de connectivité et de matériaux nobles pour offrir une expérience utilisateur unique.

Un nouveau design : le nouveau Razer Blade 14 est l’ordinateur portable gaming 14 pouces le plus fin de la marque : il offre une synergie parfaite entre mobilité et performances. Il bénéficie des dernières avancées de Razer en matière de conception de capot thermique afin d’assurer une meilleure gestion des températures et de la circulation de l’air. Le Blade 14 offre des performances maximales dans un format compact.

De nouveaux composants puissants : au cœur du système, le GPU pour ordinateurs portables allant jusqu'à la NVIDIA GeForce RTX 5070 et le processeur AMD Ryzen AI 9 365 garantissent des performances exceptionnelles pour le jeu, la productivité et les applications IA.

Un superbe écran OLED 3K : l'ordinateur portable embarque également un écran OLED 3K 120 Hz avec un temps de réponse de 0,2 ms ainsi que la technologie NVIDIA G-SYNC pour un rendu visuel fluide et net.

Une connectivité et une autonomie étendues : l'appareil intègre une grande batterie de 72 Whr qui assure une autonomie allant jusqu'à 11 heures, un lecteur de carte MicroSD UHS-II, deux ports USB4 de type C, un port HDMI 2.1, ou encore les technologies Bluetooth 5.4 et Wi-Fi 7 pour une connexion rapide et stable.

La signature Razer Blade : taillé dans un alliage d'aluminium T6, le Blade 14 arbore un revêtement à texture sablée et une finition anodisée mate. Il réduit également son impact environnemental grâce à un emballage entièrement dépourvu de plastique.

Une conception pensée pour la mobilité

Repoussant les limites de l’innovation, le nouveau Blade 14 affiche une épaisseur de seulement 15,7 mm au point le plus mince de son châssis. Il s’impose comme l’ordinateur portable 14 pouces le plus fin et le plus léger de la marque, avec un poids plume de 1,63 kg : c’est le compagnon de voyage idéal. Malgré son format compact, le Blade 14 intègre les dernières avancées en matière de capot thermique et augmente ses capacités de ventilation pour garantir des performances optimales.

Le Blade 14 se distingue également grâce à son autonomie et ses options de connectivité. Il intègre une batterie optimisée de 72 Whr, qui offre jusqu’à 11 heures d’autonomie : un nouveau record pour les Razer Blade. Un lecteur de carte MicroSD UHS-II, deux ports USB4 de type C, un port HDMI 2.1, ainsi que la prise en charge des nouvelles normes de connexion sans fil Bluetooth 5.4 et Wi-Fi 7 sont également de la partie.

Un concentré de puissance

Le Blade 14 est équipé des cartes graphiques pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX de série 50, allant jusqu’à la GeForce RTX 5070 (avec un TGP allant jusqu’à 115 W). Propulsées par la nouvelle architecture NVIDIA Blackwell, les cartes graphiques pour PC portables GeForce RTX de série 50 offrent des nouveautés qui changent la donne pour les joueurs et les créateurs. Dotée de technologies d’IA surpuissantes, la série RTX 50 permet de vivre de nouvelles expériences et d’atteindre une fidélité graphique de niveau supérieur. Cette puissance brute, couplée aux performances démultipliées de la technologie DLSS 4 de NVIDIA , offre une expérience de jeu exceptionnelle dans un format 14 pouces : l’immersion est totale. Pour les profils créatifs, cela signifie moins de pertes de temps, des performances plus stables et de meilleurs résultats. L’accès aux micro services NVIDIA NIM, qui intègrent des modèles d’IA de pointe, permet aux passionnés et aux professionnels du développement de créer des assistants, des agents et des tâches IA avec des performances de haute volée sur des systèmes optimisés pour la technologie NIM.

Le Blade 14 est également équipé du processeur AMD Ryzen AI 9 365, idéal pour tirer parti des dernières avancées de l’IA. Capable d’atteindre 50 TOPS (Tera Operations Per Second ou puissance de calcul), ce processeur multiplie par trois les calculs haute performance de l’IA par rapport aux processeurs de la précédente génération, permettant des retours d’information plus réactifs et plus précis des applications basées sur l’IA. La puissance de l’unité de traitement neuronal (NPU) permet de pleinement bénéficier des expériences Copilot+ et de sa suite complète d’outils basés sur l’IA, comme Recall pour la récupération rapide d’actions passées, Cocreator pour la création d’images ou encore Live Captions pour la traduction en direct lors du visionnage de contenus internationaux.

Pour un traitement plus rapide des tâches, des jeux ou encore des processus de création les plus exigeants, le processeur AMD Ryzen AI est doté de 10 cœurs / 20 threads, cadencés jusqu’à 5,0 GHz (2 GHz en fréquence de base). À cela viennent s’ajouter 64 Go de RAM LPDDR5X à 8000 MHz, qui permettent au Blade 14 d’offrir des performances hors pair, aussi bien pour les applications dédiées à la création que pour le multitâche : c’est un allié de choix pour les joueurs et les créateurs qui se déplacent régulièrement.

Une expérience de premier ordre

Le Blade 14 dispose d’un sublime écran OLED 3K (2880 × 1800) compatible NVIDIA G-SYNC, avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz et un temps de réponse de seulement 0,2 ms. Du FPS au RPG, le Blade 14 offre des expériences de jeu plus fluides et plus nettes. La dalle offre un taux de contraste de 1M:1, un espace colorimétrique DCI-P3 bien couvert à 100 % et des profils ICC Calman Verified personnalisés pour un étalonnage efficace : idéal pour les profils créatifs qui ont besoin d’une précision au pixel près dans leurs réalisations.

Le Blade 14 propose également une restitution sonore immersive grâce à son système audio à six haut-parleurs propulsé par THX Spatial Audio. Il offre plus de clarté et un son plus riche pour magnifier chaque moment de jeu. Placé sous les haut-parleurs judicieusement orientés pour une diffusion optimale du son, le clavier offre une personnalisation RGB totale, touche par touche, grâce à Chroma RGB. Enfin, le grand pavé tactile en verre réactif garantit que chaque geste soit parfaitement pris en compte.

Razer Blade 14 : $2229.99 USD / 2299,99 € MSRP

Disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez les revendeurs agréés. La version Mercury du Razer Blade 14 est disponible uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.