World of Warships : Legends navigue sur Steam et entre la béta fermé ce mois-ci

Les mers vont devenir plus dangereuses, car World of Warships : Legends fait ses premiers pas sur Steam avec une bêta-test fermée qui aura lieu ce mois-ci. De plus, le cuirassé allemand de rang Légende Preußen devient disponible via une nouvelle campagne, un nouvel événement Rétrofuturiste arrive, et des événements liés à la Bataille du Jutland et à la Chasse au Bismarck complètent la mise à jour.

World of Warships : Legends apporte son lot d’action au rythme effréné sur Steam

La populaire version console et mobile de la franchise, World of Warships : Legends, s’apprête à débarquer sur Steam. Depuis 2019, le jeu a accueilli des millions de joueurs sur de multiples plateformes, et maintenant, les batailles énergiques en haute mer font le grand saut et arrive sur PC via Steam, avec plus de 500 navires de guerre et plus de 100 commandants disponibles au lancement.

World of Warships : Legends sur PC reprend les combats pleins d’action du premier opus, avec un gameplay facile à apprendre et des commandes intuitives. Une bêta-test fermée se déroulera du 23 au 26 mai, et les inscriptions sont d’ores et déjà disponibles sur la page officielle Steam. Pendant cette période, les participants pourront tester les différents modes comme le Versus IA, l’Arcade et le Standard. Les arbres technologiques des vaisseaux, les commandants, les divisions, les campagnes et les missions seront également disponibles. D’autres fonctionnalités majeures, telles que des types de combat supplémentaires, les projets du Bureau, les flottes, le crossplay et plus encore, seront introduites plus tard dans la version complète.

Les joueurs sont invités à faire part de leurs commentaires sur les commandes, les améliorations de performances et tout problème potentiel pouvant survenir pendant la période de bêta fermée, afin de s’assurer que les joueurs Steam bénéficient d’une expérience fluide et soignée lors du lancement de World of Warships : Legends. Des efforts sont également déployés pour assurer la prise en charge du jeu sur Steam Deck, afin de permettre aux capitaines en herbe de mener leurs batailles partout où ils se trouvent.

Le cuirassé allemand Preußen et de nouveaux événements arrivent dans World of Warships : Légends

Quant aux joueurs de World of Warships : Legends sur console et mobile, la mise à jour de mai marque également l’arrivée du cuirassé allemand de rang Légende Preußen, qui sera disponible via une nouvelle campagne de six semaines. Toujours sur le thème des navires allemands, le croiseur allemand de rang Légende Hindenburg poursuit son marathon, permettant aux joueurs de continuer à travailler pour débloquer ce navire.

Le mois de mai est également marqué par de nombreux événements, dont l’événement Chasse au Bismarck, qui offre l’insubmersible Sam Commander en guise de récompense principale. La bataille du Jutland s’y ajoute, avec de nouveaux navires Premium tels que le cuirassé allemand de rang IV Moltke, le cuirassé britannique Tier IV Indefatigable et le croiseur allemand de rang VI Leipzig. Enfin, la mise à jour de mai s’achève avec de nouvelles saisons de Brawl et de Fleet Cup permettant aux joueurs de tester leur force, et bien plus encore.