avec une bibliothèque de chefs-d’œuvre modernes, THEC64 mini revient dans une Black Edition

Développé par Retro Games Ltd. (RGL) et en partenariat avec PLAION REPLAI, cette réédition limitée du Commodore 64 n’est pas seulement un objet nostalgique, c’est aussi un hommage aux fans et aux développeurs qui n’ont jamais cessé de coder pour cette machine qui a lancé toute une génération de talents créatifs.

Du codeur amateur au maître de la programmation moderne

Lorsque le Commodore 64 a fait son apparition en 1982, il a converti des millions de personnes au codage. Des décennies plus tard, ce même esprit anime toujours une scène mondiale de programmeurs amateur qui regroupe une communauté DIY dynamique développant de nouveaux jeux pour du matériel rétro.

THEC64 mini – Black Edition réunit cette scène dans une collection définitive : 25 jeux néo-rétro préinstallés et sélectionnés avec soin, créés par certains des développeurs C64 contemporains les plus talentueux.

Jeux incontournables de cette édition :

Sam’s Journey : chef-d’œuvre de jeu de plateforme par Knights of Bytes (98% Zzap! Sizzler)

: chef-d’œuvre de jeu de plateforme par Knights of Bytes (98% Zzap! Sizzler) A Pig Quest : pépite action-aventure du studio Piggy 18 Team, acclamé par la critique de 2023 (96% Zzap! Gold Medal)

: pépite action-aventure du studio Piggy 18 Team, acclamé par la critique de 2023 (96% Zzap! Gold Medal) Hessian : shooter cyberpunk de Covert BitOps (93% Zzap! Sizzler)

: shooter cyberpunk de Covert BitOps (93% Zzap! Sizzler) Knight “N” Grail, Steel Ranger, Galencia et bien d’autres : des jeux qui prouvent que le C64 continue d’inspirer de nouveaux univers.

Back in Black : célébration de la créativité et de la culture

La campagne « Back In Black » rend hommage à l’esthétique underground et à la créativité de la scène C64 moderne. Avec son design sombre et élégant, son HDMI plug-and-play, ses quatre emplacements de sauvegarde par jeu et son joystick USB à micro-commutateur, cette édition est conçue pour les collectionneurs, les programmeurs et les nouveaux venus. Cette nouvelle machine est authentique, moderne et résolument rétro.

La THEC64 mini – Black Edition est disponible chez les principaux revendeurs du monde entier.

Pour les fans passant par l’Angleterre du 24 au 26 octobre, la THEC64 mini – Black Edition sera testable à l’Eurogamer Expo sur le stand N1240 à l’ExCeL London (Royal Victoria Dock), aux côtés d’autres consoles telles que l’Intellivision Sprint, l’Atari 2600+ PAC-MAN Edition et la Spectrum.